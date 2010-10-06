Тимошенко, Засуха и Герман не проходят по «дресс-коду Азарова» (ФОТО)

Премьер-министр Николай Азаров своим недавним постановлением о дресс-коде для работников Секретариата Кабинета Министров Украины дал серьезную пищу для размышлений всем причастным к Кабмину. Теперь в курилках чиновницы живо обсуждают введение «строгого режима». С 1 октября им «не рекомендуют» появляться на работе в рюшах, декольте и на каблуках выше 5 см. «Если бы правила про рюши и высокий каблук существовали раньше, то Юлию Тимошенко точно не пускали бы в Кабмин», — пошутила одна из женщин в курилке. Новые «модные тенденции» могут развязать руки охране Кабмина: всегда можно не пустить нежелательного визитера, сославшись на его внешний вид. Действительно, если бы Юлия Тимошенко явилась в Кабмин, одевшись в своем привычном стиле, то вряд ли бы прошла дресс-контроль. Правда, запрет на прозрачные блузы она не нарушала. Зато экс-премьер известна своей страстью к запрещенным теперь аппликациям, бантам, обтягивающим платьям и высоким каблукам. При этом сама Тимошенко считает смешным введение дресс-кода в секретариате Кабмина. Об этом она сказала на своей пресс-конференции: «Королева Англии Елизавета ІІ и, например, лидер Ливии Муамар точно не попали бы в Кабмин, потому что они не вписываются в дресс-код», - сказала Юлия Владимировна. А вот Анна Герман, стиль одежды которой часто сравнивают со стилем Юлии Тимошенко, больше соответствует новому гардеробному уставу. Но и ее могли бы несколько раз не пустить в Кабмин. К примеру, иногда Анна Николаевна позволяет себе яркие аксессуары, в то время как новые правила указывают, что нужно отдавать предпочтение пастельным или сдержанным темным оттенкам. Также Герман время от времени появлялась в нарядах с рюшами и бантами. А вот Татьяну Засуху точно не пустили бы в Кабмин в ее знаменитом костюме тигра. Оксана Билозир могла бы не угодить своим пристрастием к ярким нарядам. Бережная носит нескромные часы и слишком высокие каблуки с плотными колготками, что новый дресс-код также не одобряет. Ирэна Кильчицкая тоже имела бы проблемы на входе в Кабмин, например, из-за брючного костюма «с отливом» или же из-за пристрастия к высоким каблукам. Мужчины также недовольны необходимостью иметь минимум три костюма и рекомендацией носить галстуки в полосочку, но возмущаются пока не так явно, как женская половина Кабмина. «Во всем мире в госорганизациях принято ходить в деловой одежде, — говорит глава департамента информации и массовых коммуникаций Кабмина Игорь Сторожук. — Пришло время и у нас его ввести». Будут ли штрафы за нарушение дресс-кода, Сторожук не уточняет. «Какие штрафы? Все разбегутся, — сказала нам одна из начальниц отделов в Минэкономики. — Просто припугнуть решили: а то некоторые умудряются приходить на работу в «леопардовых» колготах, в мини-юбках, из-под которых видны рюши от чулков. Но, конечно, ходить каждый день в новом костюме никто не станет: в Кабмине ведь зарплаты по 2500 грн. По материалам: ForUm, «Українські новини»