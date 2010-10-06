Брюс Уиллис закосил под Lady Gaga (ВИДЕО)

Звезд хлебом не корми – дай эпатировать публику. Но еще эффектнее – умение иронизировать по поводу чужого эпатажа. Недавно нестареющий голливудский актер Брюс Уиллис решил удивить публику, а заодно посмеяться над современным шоу-бизнесом. Артист, своей оригинальной выходкой высмеял Lady Gaga на шоу Дэвида Леттермана. Вероятно ему надоела шумиха вокруг мясного наряда эпатажной певицы, поэтому он заявился в эфир с куском мяса на лысине. При этом он громогласно заявил, что это его мясной парик. «Это все натуральное. Меня вдохновила на это - кто это сумасшедшая леди? - Lady Gaga! Это 100-процентная говяжья вырезка, все органическое», - рассказал Брюс Уиллис. Во время шоу «крепкий орешек» предложил ведущему попробовать мясо, если тот голоден. Чтобы парик не показался столь безвкусным, Брюс достал из пакета соль и перец. Сам же ведущий не сдал позиции и попробовал сомнительное угощение. Брюс Уиллис на шоу Леттермана частый гость. Актер с удовольствием пародирует своих коллег. Кстати, он смеется не только над другими, но и над собой. Брюс подшучивает над своей фирменной лысиной, наличие которой воспринимает, в отличие от большинства мужчин совершенно безболезненно. По материалам «Поток»