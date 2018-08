Ольга Фреймут про леопардові принти і витончене мереживо

Я з особливим трепетом чекаю на Український тиждень моди. Ходжу на покази двічі на рік, наче до церкви на Різдво та Великдень. Але модні колекції від рідних модельєрів можна буде побачити лише 14 жовтня. А поки що я із задоволенням спостерігаю за світовими показами. Щойно завершилися тижні моди в Нью-Йорку, Лондоні та Мілані. Я зрозуміла, що дизайнери цих фешн-столиць перестрахувалися – завели моду на все. Заощадили на барвах. Але на те є причини. Мода завжди зважає на обставини. Економічна криза, з якої ми потрохи почали викарабкуватися, матиме відлуння у колекціях наступних весни та літа. Американці й британці своїми тижнями моди дали знати, що вони й досі носять траур по розкоші, тому новий сезон закликають зустрічати у скромних відтінках пастельного. Дизайнери, наче у ностальгії за благородними кольорами, дали життя тренду наступної весни – тьмяно-сріблявому та золотавому (Timperly London). Розпусті сказано категоричне «ні». Плаття-кльош, що прикривають литку; блузки з бантами, наче з плеча бібліотекарки; спідниці до підлоги, як у Лесі Українки (Carolina Herrera, Donna Karan). Костюми чоловічого крою, тьмяні й на розмір більші (Paul Smith). Більшість колекцій налаштовує на плідну працю. Дизайнери Нью-Йорка, Лондона та Мілана не тринькали гроші на спецефекти для своїх показів. Усе дуже по-діловому: показали колекцію, догодили комерційними моделями. Я знаю, як люблять хуліганити британці. Але цього разу вони були слухняними, мов діти після батьківських зборів. Найбільш халамидницькі дизайнери Лондона помітно подорослішали. Одяг від модного дому Basso and Brooke прикрашено малюнками, схожими на тріснуті монітори комп’ютерів. Стриманою стала і Viwenne Westwood? Невже часи, коли епатажна дизайнерка навідувалася без спідньої білизни на чаювання до королеви, минули? Колекцію виконано у кольорах заплаканого неба. Лише де-не-де прозирають сонячні промінці гарячих кольорів масивної клітинки. Звісно, традиційна тема стильного безхатченка у весняній колекції залишилася. Зараз у Лондоні носять до непристойності подерті капронові колготки. Цю тенденцію Вествуд підібрала на вулиці й приголубила у колекції наступного сезону. Здивував завжди життєрадісний Paul Smith. Цього разу він нарядив моделей у сорочки, костюми, штани, запозичені з шафи бойфренда. На два розміри більші й по-чоловічому тьмяні піджаки пропонує освіжати компонентами у цяточку. В записнику такої пані немає місця для розваг і флірту. І тільки на Міланському тижні моди піддалися емоціям. Лідером серед тенденцій наступного сезону в Мілані, та й у Лондоні, оголосили леопардовий принт. Його показали у різних інтерпретаціях: чорними цятками на бузковому, кавовому та блакитному, як у Blumarine; цитатою на тлі білого, як у Dolce and Gabbana; традиційними чорно-рудими плямами на взутті, як у Basso and Brooke… Колекції італійців вдалися ошатними. А святкувати цього разу було що. Domenico Dolce та Stepano Gabbana відзначили 25 років творчої діяльності. Більшість вбрань виконано у сніжно-білому кольорі. Колекція стала сповіддю перед шанувальниками цього модного дому. Білий натякає, що дизайнери каються у помилках минулого та готові творити із чистого аркуша. Неймовірною ніжністю пронизано куці сукеночки, немов зшиті з фіранок і скатертин. Витончене мереживо – важливий нюанс наступного сезону. У модному домі Giorgio Armani теж свято – 40 років життя. Дизайнер надихнувся життям на півночі Африки: у моді – кольори вечора та ночі. Дрібні пацьорки, що всіяли темно-сині блузони, туніки й плаття, так схожі на сяючі зорі на оксамиті неба. Радикальне поєднання безлічі стилів та епох у Armani цього разу видно простим оком. Дизайнер розділив панянку навпіл: до талії вона – дівчина з великого міста, у порядній блузці з бантом (що дуже трендово) або в офісному піджачку, нижче талії – східна краля у напівпрозорих шароварах, поверх яких – спідниця-абажур. Таким чином ювіляр повернув забуті 10-ті роки минулого століття. Тоді поєднання таких штанів і спідниць зробив модним французький модельєр Поль Пуаре під враженням від російського балету Дягилева, особливо – «Шахерезади». Одяг від Armani на весну – святковий, але, як на мене, віддалений від життя. Ну хто наважиться надягнути плаття до підлоги, розраховане на відсутність грудей? Воно висить на чесному слові, не підстраховуючись бретельками, трансформуючи декольте на пляцок. Думаю, час підбити підсумки. Перш ніж спілкуватися з вами, я сто разів зателефонувала друзям-стилістам. Ми переглянули покази тижнів моди в Мілані та Лондоні. Щоправда, я – в Інернеті, а вони – з місця подій. Разом ми побачили такі тенденції на весну – літо-2011: пастельні відтінки з металевим відблиском (Temperley London, Paul Smith), чорний і білий кольори (Giorgio Armani, Dolce and Gabbana); леопардовий, рослинний та анімалістичний принти (Salvatore Ferragamo, Blumarine); індіанські мотиви (Just Cavalli); витончене мереживо (Dolce and Gabbana); розчепірені сукні з відрізною талією, блузки з бантом на шиї, шорти-труси (від усіх дизайнерів); взуття на височенних підборах (теж від усіх дизайнерів). Поспілкувалася з вами – і стало легше. Якби тільки не ці леопардові принти... Усе, ставлю крапку, бо далі піде мільйонослівна розповідь про те, як дуже вони мене дратують!