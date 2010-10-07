Мишель Обама стала самой влиятельной женщиной мира (ФОТО)

Супруга президента США Барака Обамы Мишель заняла первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин мира, который составляет журнал Forbes. Всего год назад первая леди США в аналогичном рейтинге была лишь на 40-м месте – тогда список возглавляла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Зато в рейтинге 2010 года Меркель, которую Forbes четыре года подряд называл самой влиятельной женщиной мира, занимает лишь четвертое место. На второй строчке рейтинга разместилась Ирен Розенфельд, исполнительный директор Kraft Foods, ранее признанная Forbes самой высокооплачиваемой женщиной-руководителем в США. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри - самая влиятельная знаменитость, по версии Forbes. В десятку наиболее влиятельных женщин мира 2010 года также вошли: госсекретарь США Хиллари Клинтон (5-е место), певица Леди Гага, президент австралийской компании Westpac Гейл Келли, певица Бейонсе Ноулз и телеведущая Элен ДиДженерес (10-е место). Кроме общего рейтинга, Forbes определил и место каждой из участниц внутри соответствующей группы. Так, в группе образ жизни в пятерку, кроме Леди Гага и Бейонсе, вошли актриса Анджелина Джоли (третье место в группе, 21-е место в общем рейтинге), супруга основателя Microsoft Мелинда Гейтс (4-е и 27-е места соответственно), а также Мадонна (5-е и 29-е места). В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира 70 американок, четыре француженки, в том числе первая леди Карла Бруни-Саркози, занявшая 35-е место, а также по две представительницы Австралии, Бразилии, Индии и Сингапура. От еще 18 стран мира в рейтинг попало по одной участнице. Например, Великобританию в списке самых влиятельных женщин мира представляет королева Елизавета II, занявшая 41-е место. Украинки и россиянки в рейтинг Forbes не попали. Тем не менее, мы и сами можем выбрать своих героев. По версии журнала «Фокус» самой влиятельной женщиной Украины в прошлом году стала экс-премьер Юлия Тимошенко. Также в сотню вошли Вера Ульянченко, Екатерина Ющенко и Раиса Богатырева. Остается только предполагать, кому достанутся лавры самой влиятельной женщины страны в этом году. По материалам «Сегодня», «Фокус»