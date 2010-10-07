Мочанов прокатил Шевченко на своем Porshe (ФОТО)

Недавно к суперфорварду «Динамо» Андрею Шевченко по случаю его дня рождения приехала погостить жена Кристен Пазик с двумя сыновьями Джорданом и Кристианом. Остановились они в отеле Intercontinental. А недавно у входа того же здания на Андрея Шевченко ждал автогонщик Алексей Мочанов. Машина Алексея была замечена перед входом киевского пятизвездочного отеля. Выйдя из своего авто, Мочанов кому-то звонил, расхаживал, переминался с ноги на ногу. Такое было впечатление, что приехал на свидание и ждет девушку! Но нет. Гонщик встречал футболиста Андрея Шевченко. Он появился с пакетом в руках и быстро запрыгнул в «Порше» Алексея. Товарищи мигом скрылись из виду. Еще бы, ведь, как лысый мачо сам неоднократно признавался, под капотом его автомобиля 2008 года 270 лошадиных сил. Хотя у приятелей есть и другие общие увлечения. «Играл с Андрюхой в бильярд и гольф, ездил на его «Порше», видел, как он играет в футбол – что бы кто ни говорил, я считаю человек – гений!» – заявил на одном спортивном форуме Мочанов. – «Шева шикарно водит авто. Мне вообще кажется, что Шевченко на каком-то космическом уровне дан дар управляться со всем, что круглое и катится». Кстати, две недели назад гонщик приходил поболеть на футбольный матч «Динамо» – «Арсенал». А после игры во внутреннем дворике стадиона горячо приветствовал вратаря Александра Шовковского и ждал Андрея, беззаботно опираясь локтем на внедорожник «Мерседес» – вторую машину из автопарка Шевы. Оказывается, у Мочанова и Шевченко много общего. Мужчин объединяет не только спорт, но еще и любовь к дорогим авто марки «Порше». Мочанов ездит на тюнингованом «Каймане», который стоит около $100 000. А Шевченко водит шикарную черную «Панамеру» за $250 000. Кстати, в конце 2009 года Шевченко попал на этом автомобиле в ДТП. Но, к счастью, особых повреждений никто из участников аварии не получил. По материалам «Блик», фото «Риа»