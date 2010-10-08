101-летний дедушка Тедеева учил его жизненным премудростям

Народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев родился в селении Ногир, неподалеку от Владикавказа. Детство будущего Олимпийского Чемпиона по вольной борьбе было не простым. Семья была среднего уровня - мама работала медсестрой, отец строителем, его не стало в 1996 году, именно в год Олимпийский игр в Атланте. «У моих родителей была нелегкая жизнь, им надо было поднимать троих сыновей. Но жили мы дружно, поддерживая друг друга во всем. Родители нам дали хорошее воспитание, а главное путевку в жизнь, а дальше нам пришлось все достигать самим - личным усердием, трудолюбием и молитвами родителей», - говорит Тедеев. Детство у нардепа ассоциируется с тяжелым физическим трудом: «Мы с братьями помогали родителям по хозяйству. У каждого были свои обязанности». А еще Эльбрус Сусланович вспоминает мамины пирогаи, которые она всегда пекла на праздники, дни рождения. «На столе обязательно были три пирога с картошкой и сыром, символизировавшие Свет, Воду и Землю. Больше всего я любил начинку из листьев свеклы. Свежая ботва рубилась и смешивалась с сыром. Очень вкусно! Перед началом трапезы молились Создателю, святому Георгию. Подарки детям обязательно», - вспоминает нардеп. Но больше всего он помнит сенокос с 6 утра до 6 вечера: «Ходил за дедом собирал сено, а под ногами змеи. Такое не забывается никогда. Помню, как однажды, когда мне исполнилось 8 лет, дядя подарил мне пять советских рублей. Я был счастлив! На то время для меня, мальца, это были огромные деньги. Накупил жвачек для всех пацанов». Воспитывала маленького Эльбруса мама, но ей помогали все: и отец и братья, так как в семье он был самым младшим. «Братья заставляли с 10 лет меня заниматься спортом, оба они были мастерами спорта по вольной борьбе. Подымали в 6 утра и заставляли бежать кросс. И вот сейчас вспомнился еще один яркий момент в этой связи. Кроссы я бегал за селом по полю. И однажды за мной увязалась стая огромных собак. Мне 10 -летнему ребенку было стыдно признаться братьям, что я этих собак боюсь. И я решил на следующую пробежку втихаря взять с собой нож для защиты, - рассказывает олимпийский чемпион. - Огромную роль в моем воспитании сыграли дедушка и бабушка, (родители моей мамы) у которых я проводил много времени». «Самыми уважаемыми мною людьми были мои родители, а также дедушки и бабушки. Уважение к старшим на Кавказе переходит по традиции от поколения к поколению. Я очень гордился и горжусь своим дедом, который прожил 101 год. Он многим жизненным премудростям меня научил. Всегда говорил: «Век живи, век учись». За что любят родных людей? За то, что они родные, всегда посоветуют, придут на помощь, никогда не оставят в беде не предадут. Мама для меня святая женщина, я ее поддерживаю, как могу, звоню очень часто». Несмотря на то, что на ковре Тедеев многих соперников «бил», в детстве он был очень послушным ребенком. «Слово мамы и отца для меня было законом. У каждого в доме были свои обязанности. Когда родители уходили на работу, они давали нам задание по дому. Старшему брату убраться в доме, среднему – покормить домашних животных. Так вот братья убегали гулять, а всю домашнюю работу сваливали на меня. И я понимал, что со старшими спорить бесполезно, а то можно и подзатыльник получить, вот и трудился на благо семьи. А дебоширил я немножко уже в детском саду и школе. Однажды выбил кирпич с забора в детском саду. Заведующая детским садом привела меня к маме и попросила принять соответствующие меры, чтобы этого никогда не повторилось. А школьную преподавательницу русского языка Клару Хаджимуратовну я никогда не забуду. На протяжении семи лет она забирала у меня ненужные предметы, которыми я баловался на уроках, а когда на выпускном я подарил ей цветы, она вручила мне два пакета с рогатками, ножиками и всякими безделушками, изъятыми за время учебы», - смеясь, вспоминает Тедеев. Поскольку Эльбрус рано начал заниматься спортом, то об играх особо не было и времени думать. Разве что в раннем детстве играл со сверстниками на улице в прятки. «Наше селение стоит на реке Терек и мы с ребятами мастерили плот, на котором катались», - рассказывает «регионал». Как многие мальчишки Эльбрус тогда мечтал стать космонавтом. А когда в 11 лет начал заниматься спортом очень хотел быть чемпионом мира по вольной борьбе. «Тогда я еще не знал что высшая ступень в спорте – это Олимпийский чемпион. Поначалу наше представление о борьбе было исключительно романтическим, и только позже я начинал понимать, насколько это тернистый путь и что до вершины можно не дойти, сломавшись в самом начале. По 10 часов подряд изнурительных тренировок, где тренер задавал очень высокий темп с постоянной сменой партнеров и упражнений. Тренировки очень изматывали и некоторые ребята даже не выдерживали», - продолжает Тедеев. На вопрос, хотел бы спортсмен и политик ныне вернутся в детство, Тедееву ответить не просто: «Ценности и восприятие жизни в детстве совершенно другие, не так остро ощущаются проблемы разного характера. Детство – это чистота отношений с близкими, друзьями. И наконец, детство – это молодые здоровые родители. В это детство, конечно же хотелось бы вернуться». Фото Wrestlingua