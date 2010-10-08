Путину подарили на День рождения дворец (ФОТО)

Премьер-министр России Владимир Путин отметил свой День рождения. Экс-президенту исполнилось 58 лет. По традиции Путин провел этот день в родном Петербурге. Рабочие будни он начал со встречи с лидерами Ленинградской федерации профсоюзов. Премьеру пожелали «больше не быть рабом на галерах» и «оставлять время на личную жизнь». Имениннику презентовали картину с Дворцом труда — резиденцией профсоюзников еще с 1917 года. Как выяснилось, подарок был с намеком. «Памятник в хорошем состоянии, но денег на ремонт фасада нет», — замолвил слово лидер Ленинград¬ской федерации профсоюзов. На свой день рождения премьер периодически получает необычные подарки. Так, на 50–летие Владимир Путин получил копию шапки Мономаха, изготовленную российскими ювелирами. Часто главе правительства дарят животных. Например, лабрадора Кони подарил Путину министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Среди других живых подарков пудели, карликовая лошадь и даже крокодил. В этот раз премьер уже получил оригинальный подарок. Это календарь с фотографиями полуобнаженных студенток журфака МГУ. Несмотря на охлаждение отношений между первыми лицами России и Белоруси, белорусский президент Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Президент Украины Виктор Янукович решил не ограничиваться письменными посланиями и позвонил имениннику из Франции, чтобы поздравить его с праздником. Премьер не любит устраивать пышные праздники по случаю своих дней рождений. Потому, закончив с деловыми встречами, председатель правительства скромно отметил день рождения с близкими и друзьями. По материалам «РБК», «Деловой Петербург»