Серебрянская опять беременна? (ФОТО)

Недавно Катерину Серебрянскую заметили в одном из суши-ресторанов Киева, который находится на первом этаже известного бизнес-центра. Спортсменка лакомилась суши не одна, а в обществе своего сына Жени и некого мужчины, возможно, возлюбленного. Когда Серебрянская встала из-за стола, стал явно виден ее округлившийся живот. Неужели спортсменка снова готовится стать матерью? После разрыва четырехлетних отношений с солистом группы ТНМК Фаготом, Катя не долго тосковала в одиночестве. Довольно быстро она на нашла счастье в объятиях некого загадочного мужчины. В декабре прошлого года Серебрянская рассказала, как познакомилась в аэропорту с мужчиной по имени Вячеслав, с которым собирается жить долго и счастливо. Своего первого ребенка, по слухам, Катерина родила от экс-депутата горсовета и успешного бизнесмена Игоря Воронова. У предполагаемого отца есть двое детей от разных браков. По материалам «Сегодня», фото http://ekaterina.ua