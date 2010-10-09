Вся правда о Виктории Бэкхем (ФОТО)

9 октября 2010, 09:06

«Признаю: я - странная. Да, я такая»

Виктория Бэкхем стала героиней свежего номера Marie Claire. В интервью изданию она рассказала всю правду о муже, детях и своей непростой жизни. Кроме того, Пош приняла участие в фотосете, проходившем в загородном поместье. О своем прошлом в группе Spice Girls: Я часто вспоминаю то время и счастлива, что познакомилась с девчонками. Но люди все реже обращаются к творчеству группы, и это хорошо. Мне кажется, что меня, наконец, перестали ассоциировать со Spice Girls. Я ведь уже шесть сезонов подряд тружусь дизайнером, и у меня такое впечатление, что все это было сто лет назад. Впрочем, творчество Spice Girls актуально и поныне. Может, все дело в том посыле, который мы хотели донести? Girl Power. Женщины - сильные. О своем дизайнерском опыте: Я всегда любила наряжаться, с детства. В школьные годы перекраивала свою форму. То есть путь дизайнера был мне как бы предначертан. Но я понимаю то предубеждение, которое испытывают люди, узнав, что я решила посвятить себя моде. Я пела в Spice Girls. Я - жена футболиста. Я все понимаю. Марк Джейкобс как-то очень метко описал то, по какому принципу строится сейчас моя жизнь. Я спросила его: "Кого ты считаешь своим конкурентом?", а он ответил: "У меня нет конкурентов. От сезона к сезону я соревнуюсь только с самим собой". Я с ним полностью согласна. Признаю: я - странная. Да, я такая. Если я собираюсь что-то сделать, я хочу сделать это на 110 процентов, в противном случае - можно даже не начинать, тем более, что любое занятие отнимает у меня время на общение с мужем и детьми. Наконец, я просто хочу заниматься тем, что приносит мне удовольствие. Я надеваю одежду собственного дизайна, смотрюсь в зеркало и думаю, стану я это носить или нет. Я не беспокоюсь о том, актуально это или нет, я доверяюсь инстинкту. О своих детях и их воспитании: Хмм... Знаете, когда вы покупаете телевизор, к нему прилагается инструкция по применению. Увы и ах, подробного пособия по тому, как стать хорошей мамой, не существует. Я постоянно сомневаюсь в том, что я делаю все правильно. Но я так горжусь своими детьми! Они очень хорошо воспитаны. Мы всегда были строги к ним. Так воспитали Дэвида, так воспитывали меня. Несмотря на это, их дух свободен. Они смеются, шутят. Каждый из них - индивидуальность. Обожаю проводить с ними время. О муже, Дэвиде Бекхэме: Мы по-прежнему очень близки с ним. Недавно мы гостили у моих родителей, и я сидела у него на коленях. Мы были так нежны друг с другом. Я смотрела на него и думала: "И это после 11 лет семейной жизни". Мы стали единственной парой на вечеринке, которая не расставалась ни на минуту. Мы - родственные души. По материалам Spletnik

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