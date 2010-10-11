Шварценеггер в Москве покатался на метро (ФОТО)

Арнольд Шварценеггер собирался прилететь в Москву еще в субботу, но Губернатор Калифорнии прилетел на день позже. В Россию Шварценеггера лично пригласил президент России Дмитрий Медведев. Как правило, гости такого ранга тщательно скрывают этапы своей программы. Однако губернатор Калифорнии решил быть поближе к народу - он не стесняется подробностей и не боится внимания поклонников. Как только личный самолет Шварценеггера приземлился в Москве, он первым делом написал в своем твиттере: «Отличный день. Не могу дождаться встречи с президентом Медведевым!» Ответ не заставил себя долго ждать: «Добро пожаловать в Москву. Жду встречи с Вами и с Вашей делегацией в Сколково», - написал в ответ в своем микроблоге Дмитрий Медведев. Из чего посетители сети тут же сделали вывод: президент России добавил в свой микроблог-твиттер губернатора Калифорнии. Из аэропорта «железный Арни» в сопровождении посла США в России Джона Байерли отправился прямиком в отель «Ритц Карлтон», а уже оттуда - на ужин в американское посольство. По пути Шварценеггер успел поприветствовать поклонников, помахав им рукой из окна своего авто. Шварценеггер решил быть оригинальным и прокатился в московском метро в час-пик. Там его сопровождали послы США и Австрии в России. Калифорнийский губернатор отметил, что «москвичи, видимо, любят свой общественный транспорт». Появление знаменитости в метро вызвало восторг пассажиров, которые немедленно принялись фотографировать знаменитость. На понедельник у звездного губернатора запланированы участие в инновационном форуме Global Innovation Partnership и встреча с Дмитрием Медведевым. В российской столице Шварценеггер пробудет до вторника. По материалам «Комсомольская правда», главное фото «Сегодня»