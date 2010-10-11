Людмила Янукович сходила с подругами на балет (ФОТО)

Первая леди Людмила Янукович приняла участие в закрытии фестиваля «Звезды мирового балета». В этом году фестиваль проходил под патронатом супруги президента. Она редкая гостья на светских мероприятиях, потому ее появление на фестивале вызвало небывалый ажиотаж среди гостей и участников фестиваля. В заключительном вечере танцевали артисты из 16 стран. В том числе солисты оперы Мюнхена и Парижской оперы, студии современного балета из Токио, Киев модерн балета, артисты балета Пражской и Венгерской опер и другие. Большой театр представили мировые звезды Николай Цискаридзе и Илзе Лиепа. Гонорары артистам выплачивали спонсоры. По окончании концерта на сцену вместе с директором фестиваля Вадимом Писаревым и министром культуры Украины Михаилом Кулинякой на сцену поднялась жена президента Людмила Янукович. «Дорогие мои, - сказала Янукович залу, - когда мы начинали фестиваль 17 лет назад, сначала думали делать его раз в 2 года, но потом решили, чтобы такое чудо было в Донбассе каждый год». Первая леди поблагодарила артистов, назвав их «ваше величество». Вадим Писарев вручил Людмиле Янукович фарфоровую тарелку с ее портретом в центре и портретами артистов в качестве обрамления. После этого супруга главы государства участвовала в фуршете с танцовщиками. Людмила Янукович прибыла в театр в хорошем расположении духа. Вопреки ожиданиям, она появилась на фестивале без супруга. Компанию ей составили трое подруг. На первой леди был бело-синий вечерний жакет и пышная темно-синяя юбка до пят, шею украшала бижутерия. По материалам «Газета по-украински»