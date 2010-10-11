Кличко и Хайден мешает целоваться разница в росте (ФОТО)

Владимир Кличко и Хайден Панетьерри дали первое совместное интервью, в котором откровенно рассказали о знакомстве, совместном проживании и поцелуях. При этом Хэйден, не стесняясь журналистов Bild, нежно держала своего кавалера за руку. Вообще, похоже, что их отношения уверенно продвигаются к свадьбе. «Мы познакомились в Америке на презентации книги, — вспоминает Панеттьери. — Я сказала: вы такой большой! А он парировал: а вы такая маленькая! После этого проговорили весь вечер». Владимир добавляет: «Я спросил, чем она занимается, оказалось, Хэйден актриса. И только позже, на вечеринке, я понял, что она настоящая знаменитость. Все фотографы желали сфотографировать ее. Без меня...». Кстати, именно благодаря фотографам, точнее, папарацци, последующие романтические встречи боксера и актрисы стали достоянием общественности. Их фотографии облетели интернет на прошлый Новый год. «Тогда еще мы сами не задумывались о наших отношениях, — признается Кличко. — Но после тех публикаций определились для себя и других: мы вместе. Хэйден не просто красавица. Она очень теплый человек, с которым интересно беседовать и просто хорошо быть рядом». Кстати, сначала Владимир утверждал, что они с Хайден «просто друзья». Правда, боксеру быстро надоело притворяться и он перестал утаивать подробности своей личной жизни. «Я не чувствую разницы в 13 лет, — продолжает Кличко. — По своим мировоззрениям и интеллекту она намного старше. Чего стоит только борьба Хэйден за экологию! На этой почве она даже встречалась с Клинтоном и Обамой». Зато разница в росте (200 и 155 см) является более существенной. «Думаю, мы целовались бы чаще, если бы были одного роста», — говорит Хэйден. А Кличко признается, что в этом плане инициативу чаще всего берет на себя его возлюбленная. Кстати, когда Владимир в Лос-Анджелесе, он все чаще останавливается не в доме своего брата Виталия, а у Хэйден. Об общем жилье пара пока не задумывается — у обоих хватает разъездов. По материалам «Сегодня»