«Квартал-95» снял фильм про Януковича и венок (ВИДЕО)

Полгода назад с Президентом Виктором Януковичем случился инцидент во время возложения венка памятнику неизвестному солдату в Киеве. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом, и когда Виктор Федорович положил свой венок, тот вдруг оторвался и полетел на него. Вот этот случай все еще не дает пока любителям поглумиться и «чисто поржать». Квартал-95 представил оригинальное прочтение знаменитого конфуза Президента. Они сняли целый фильм под названием «Унесенные ветром».