Тимошенко раздала автографы с ошибками (ФОТО)

Все, кто насмехались над знаменитой ошибкой Президента Виктора Януковича, который написал слово профессор с двумя «Ф», теперь обрели новую жертву. Недавно во время автограф-сессии под ЦИК экс-премьер Юлия Тимошенко сделала две ошибки в письменных пожеланиях своим избирателям. Тимошенко пришла под стены ЦИК призвать членов Киевской и Львовской областных организаций партии прекратить акцию голодовки. Тимошенко написала одной из поклонниц: «З любов’ю до рідної України з подякою всім мужнім людям, які, як можуть, борються за процвітання своєї держави!» Один ляп она оперативно исправила сама, сделав из глагола «подякУю» существительное в творительном падеже «подякОю». Еще одну ошибку оппозиционерка сделала в слове «борются», написав «я» вместо «ю». По материалам ProUa