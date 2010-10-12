Вера Брежнева тайно вышла замуж (ФОТО)

Осенний свадебный бум продолжается. Например, не так давно поженились телеведущий Александр Колодий и певица Алина Завальская. И вот пришел черед Веры Брежневой. Экс-ВИАгра призналась, что в ее жизни произошло важное событие: спустя несколько лет совместной жизни она вышла замуж за своего возлюбленного украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Так что теперь по паспорту Вера не Галушка, а Киперман. Разумеется, Брежнева - это лишь псевдоним поп-дивы. Свадьба была тайной. Хотя сама Вера говорит, что к особой секретности они с женихом не стремились - она просто-напросто не афишировала это довольно интимное событие. Для певицы, по ее словам, важно «личное пространство», в которое не будут вторгаться посторонние, в том числе и пресса. Тем не менее, многие подробности Вериной личной жизни светским сплетникам известны: в свои 28 лет певица ни разу не была замужем (ну, до недавнего времени, конечно), зато у нее есть две очаровательных дочки. Старшая дочь певицы Соня - от первого гражданского супруга, с которым Брежнева сейчас не общается. Вторая Сара - уже от Михаила Кипермана. По материалам «Сплетник», фото LiveStory