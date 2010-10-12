Как это? Ляшко: На видео я, но допроса не было!

Никак не утихнет недавно вспыхнувший «гомосексуальный» скандал с участием бютовца Олега Ляшко. Вряд ли в стране найдется человек, который не слышал бы, о чем он, но все же еще раз напомним. На днях в Интернете появилось видео, на котором народный депутат от БЮТ Олег Ляшко на допросе у следователя рассказывает о своей интимной связи с неким Борей. При чем, смущаясь, стесняясь и опустив глаза, он углубляется в детали. Хотя, зачем пересказывать слова политика, если можно все увидеть и послушать. Кто брал, а кто давал – рассказывает сам Ляшко… После появления этого видео нардеп Олег Ляшко обещал даже пресс-конференцию дать. Правда, до нее дело так и не доходит. Пока господин Ляшко отстреливается комментариями отдельным изданиям. Сначала, в интервью газете «Сегодня» нардеп говорил, что «в борьбе с ним оппоненты опустились ниже пояса, и чувствуют себя они там достаточно комфортно», что «даже в канализации должны быть буйки, за которые заплывать нельзя». «Благодаря техническому прогрессу сейчас все становится возможным, и «монтажники» творят чудеса», - утверждал Ляшко. То есть, что он ничего такого не говорил, об интимной жизни, разумеется. Теперь в интервью изданию «Главред» Олег Ляшко продолжает утверждать, что это видео – фальшивка. «Я в который раз повторяю – я никогда в жизни подобных показаний не давал. И ничего подобного я никогда не говорил», - старается доказать обществу Ляшко. Но в то же время соглашается, что на видео именно он! "Да, это я", - говорит Ляшко. И тут же опять его слова, что этого допроса не было, и что оппоненты просто ищут пи*арасов у фракции БЮТ. Приблизительно получается так: это я, и совсем это не я, да и голос не мой, да и вообще, подставили меня! Кто именно – свои или чужие – разберется Генпрокуратура. А пока что, с Ляшко в Раде все здороваются, а его политический лидер Юлия Тимошенко даже позвонила и «высказала слова поддержки». Вот и попробуй разберись, был ли Ляшко на допросе? Он утверждает, что нет. А на видео он? Говорит, да. А «откровения» его? Никогда! А слова о том, что в тандеме Олежка-Боря он был пассивным? Боже упаси! И как после этого не сказать: да наберитесь смелости и открыто признайтесь в своей ориентации. Подумаешь, кто-то перестанет здороваться, а зато, сколько найдется новых друзей. Ведь круг общения всегда надо расширять!