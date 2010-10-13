«Педофил» Уколов поет в церковном хоре (ФОТО)

13 октября 2010, 13:15

Депутат отказался от публичной политики и стал баптистом

Педофильский скандал, который разразился осенью прошлого года, затронул имена трех нардепов. Теперь же вся эта история несколько неожиданно повлияла на судьбу одного из его фигурантов, депутата-бютовца Виктора Уколова. Потрясение заставило его стать баптистом. Теперь депутат вместе с женой и детьми посещает один из храмов этой церкви на улице Мичуринской около моста Патона. Мало того, он уже полгода поет там в хоре. Уколову, по его словам, пришлось отказаться от публичной политики. Он прекратил давать интервью. «На каком-то этапе у меня даже возникло желание отказаться от мандата и уйти. Просто если политика ведется такими методами, то это не моя политика». Уколов говорит, что друзей не потерял, а, наоборот, приобрел. «Я даже не ожидал, что меня так поддержит моя фракция. Мало того, я нашел поддержку и депутатов из других фракций. Это дело, как ни странно, возмутило и регионалов. Кроме того, у нас отличные отношения с Юлией Тимошенко, она меня поддерживает, я продолжаю работать в центральном штабе». Сейчас Уколов помогает прокуратуре в следственных действиях: «Я попросил у «Киевстара» список всех своих звонков с привязками к базовым станциям и отдаю его в Генпрокуратуру, просто нужно подписать каждый звонок. Там хорошо видно, что я никогда в жизни не знал телефон Богдана (тоже нардеп от БЮТ, имя которого фигурировало в скандале). Я вообще думал, что это имя, а не фамилия. Я только во время скандала узнал, что его зовут Руслан, просто фракция у нас большая, я не могу всех знать. Я очень редко, раз в год на день рождения звонил Терехину, поскольку дважды руководил его избирательной кампанией. И очень редко общался по работе с Полюховичем, так как он работал в информационном отделе. И в Крыму я не был, и на этой улице (где якобы развращали детей) - тоже, я даже не совсем понимаю, где она находится», - говорит политик. Уколов утверждает, что не знает, кто был организатором скандала, но считает, что он был на руку тогдашнему президенту Виктору Ющенко. После того, как Полюховича выпустили из КПЗ, Уколов с ним не общался. Он объясняет это тем, что был на него немного обижен. «Просто если бы не его семейные проблемы и его отношения с женой, то не было бы, наверное, этого скандала. Но его я простил», - говорит бютовец. По материалам «Сегодня», фото «Досье»

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