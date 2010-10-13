Шуфрича-разведчика нянчили всей семьей (Детские фото)

13 октября 2010, 13:39

Однажды маленький Нестор получил за то, что убежал из садика

Ныне политика Нестора Шуфрича знают все, как экспрессивного, но с чувством юмора, человека. В глубине души он очень чуткий и ранимый, особенно, когда речь идет о его родителях. Например, если бы Нестор Иванович имел возможность вернуться в детство, то « не хотел бы видеть переживания своих родителей, Ивана Юлиевича и Марии Петровны, которые, несмотря на его малую тогда еще сознательность, все-таки иногда наблюдал и понимал. Нет ничего более мучительного, чем слезы мамы». «Что касается детства, могу сказать, что я благодарен родителям за то, что они смогли дать мне в мои первые годы жизни», - говорит Нестор Шуфрич. Родился Нестор Иванович в Ужгороде. Там прошло все его детство. Наверное, как и большинство детей в советское время, он прошел все группы детского садика - от младшей до старшей группы. Правда, ходить в садик ему не очень нравилось. «Мне нравилось общение с моими сверстниками, а не нравилось системно кушать, а в обед еще и спать», – вспоминает Шуфрич. А однажды маленький Нестор даже убежал из садика. За это ему хорошенько досталось от родителей. «Помню, как один раз убежал из детского садика и потом получил очень серьезный нагоняй от родителей. Но разволновался я не из-за того, как меня наказали родители, а из-за того, что они сказали, что у папы могут быть очень серьезные последствия в связи с тем, что я убежал из садика, и его могут даже наказать. После этих слов, уже переживая за папу, у меня не было никаких больше желаний повторять этот эксперимент еще раз»,- рассказывает политик. Правда, родители редко наказывали Нестора, который рос скорее сорванцом, чем послушным мальчиком. «Как правило, это было ограничение, как я бы сегодня сказал, гражданских свобод – не давали мне возможности гулять, играть, смотреть телевизор», - говорит Шуфрич. Зато нянчили Шуфрича в детстве всей семьей: бабушки, тети, брат и, конечно же, мама. «Все мои родственники были для меня авторитетными – и мама, и папа, и бабушки, и тети, и старший брат. Но особый пиетет я испытывал к дедушке. Он был очень строгим, суровым, но при этом справедливым. И понятие честность и честь он привил мне с первых дней моей жизни», - говорит Шуфрич. В детстве Нестор Шуфрич мечтал стать «разведчиком или космонавтом, чуть повзрослев, - археологом, и уж точно - не депутатом или министром». Любимыми игрушками политика были солдатики, машинки, игры в войнушку, в казаки-разбойники, в разведчиков, в пилотов, в космонавтов. «Обожал ездить на велосипеде и играть в спортивные игры, - в общем, как все нормальные советские дети, - смеется Шуфрич. - Да и домашние питомцы всегда сопровождали меня в жизни. Я их очень любил, но воспринимал их не как игрушку, а больше как членов семьи. К сожалению, я часто их терял, и вот это я не хотел бы, чтоб, когда-либо повторилось». А хотел бы сам Нестор Шуфрич вернуться в детство? «Я думаю, все хотят. По крайней мере, мы должны сегодня строить страну так, чтобы нашим детям и нашим внукам хотелось вернуться в свое детство потому, что оно должно быть радостным, беззаботным и счастливым, каким было и у меня». Фото из личного архива Нестора Шуфрича

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