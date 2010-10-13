Айсина и Тан пекли, а Мочанов играл на гитаре (ФОТО)

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Так ли это – нам удалось убедиться на вечеринке в ресторане Козырной Карты «Шиша-Гриль», которую организовала программа «Козырная жизнь» (телеканал ICTV). Тема вечеринки - «Козырные привычки и звездные хобби». ВИП-ы не устают удивлять нас новыми талантами и давно забытыми профессиями, которые приобрели в юности. На этот раз звезды решили предстать в непривычных амплуа. На вечеринке были замечены телеведущий Алексей Мочанов, певица Алеша, сестры из группы «Алиби», телеведущий Игорь Посыпайко, экс-фабрикант Коля Серга, дизайнеры Юлия Айсина и Андре Тан, а также другие селебретиз. Гости соревновались в шитье, кулинарии и рисовании. Ведущие вечера Валерия Черненко и Дмитрий Оськин предложили Алеше и Коле Серге попробовать себя в качестве художников-портретистов. Если Алеша хоть немного в детстве увлекалась рисованием, то у Коли совершенно не было опыта в этом виде творчества. В итоге Алеша близко к оригиналу изобразила Леру Черненко, а Серга нарисовал шарж на Дмитрия Оськина и даже оставил на своем творении дарственную надпись и автограф на память. Затем пришел черед соревноваться два на два: сестры Завальские против Андре Тана и Юлии Айсиной. Им предстоял кулинарный поединок, но не простой. Руку каждого партнера привязали друг к другу, и надели на каждую пару общий поварской халат и фартук. Под чутким руководством повара соревнующиеся готовили традиционное турецкое блюдо. Кстати, все участники эксперимента признались, что они редкие гости у плиты. Исключением стала Алина Завальская. По ее словам, она настолько хорошо готовит, что ее супруг никогда не высказывает пожеланий, касательно меню – ему нравится абсолютно любое блюдо Алины. А вот Юлия Айсина рассказала, что ее хобби – совсем не кулинария. Она еще с юности увлекается спортивно-эстрадными танцами и даже занималась ими профессионально. «Когда я выхожу на танцпол, внимание всех мужчин тут же становится прикованным ко мне, а все девушки кусают себе локти», - поделилась Айсина. Между прочим, ее любимый стиль танца – стриптиз. В доказательство своих способностей дизайнер даже продемонстрировала парочку чувственных па. Следующими участниками стали телеведущие Инна Шевченко и Игорь Посыпайко. Им предстояло вспомнить школьные уроки труда, сесть за швейные машинки и сшить подушки. Инна справилась со своим заданием довольно быстро, а Игорь, судя по всему, в школьные годы мастерил табуретки и не имел никакого отношения к швейным машинкам. Зато он проявил фантазию и сшил нечто смутно напоминающее эмблему ICTV – звезду. В завершение вечера свои неафишируемые способности решил продемонстрировать телеведущий Алексей Мочанов. «Вы привыкли видеть меня за рулем, но сегодня я сыграю на гитаре», - сказал он. Надо заметить, что Мочанов очень неплохо справился со своей задачей и звучал ничуть не хуже, чем профессионалы.