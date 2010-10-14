Дочь Абрамовича собралась замуж, не окончив школу

Пока Роман Абрамович никак не отважится оформить свои отношения с Дашей Жуковой, одна из его наследниц Анна (дочка от брака с бывшей женой Ириной) собралась замуж. Что примечательно, девушка еще учится в элитной лондонской школе. Но на днях 18-летняя Анна похвасталась одноклассникам роскошным бриллиантовым колечком. Женихом Анны, как говорят, стал 27-летний московский юрисконсульт Николай Лазарев. Анонимные источники утверждают, что 9-летняя разница в возрасте молодых людей не смущает - Анна всегда дружила с мужчинами старше себя. По слухам, Абрамович и Лазарев уже живут вместе в квартире неподалеку от Гайд-парка. Разумеется, некоторые уже обвинили Николая в корыстных намерениях. Однако источники, близкие к Анне, вовсю защищают возлюбленного подруги: «Он действительно очень мил и добр. Все друзья Анны очень счастливы за нее», - говорят они. По отзывам Николай очень положительный юноша, умный, образованный, любит спорт, катается на сноуборде и роликах. Анна очень хочет завести семью. Говорят, свадьба состоится через год - как только девушка окончит школу. И вскоре после свадьбы дочка Романа Аркадьевича мечтает завести детей. Как к этому относится отец невесты – неизвестно. Официального подтверждения этой информации пока нет - представитель Абрамовича отказался от комментариев. У Романа Абрамовича и его бывшей жены Ирины пятеро детей - Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья. После состоявшегося в 2007 году развода родителей дети живут с матерью. Анна учится в расположенной в Западном Лондоне частной школе Godolphin&Latymer. Два года назад вся Англия была шокирована новостью, что Абрамович потратил на вечеринку в честь 16-летия Анны $500 000. Если капитал Абрамовича, ныне составляющий $17 млрд, поделить на шесть наследников, а последнего из них олигарху недавно родила Даша Жукова, то на Аню придется $2,8 млрд. И ее приданое постоянно растет. Ведь только за прошедший 2009 год капитал Романа Аркадьевича увеличился на $3 млрд. Начинал он с «Сибнефти», но, избавившись от ее активов, ныне значится как соучредитель инвестиционной компании Millhouse Capital, вкладывающей средства в машиностроение, недвижимость и металлургию. Правда, в докризисные времена богатство олигарха достигало $21 млрд. К тому же во время развода родителей Ани поговаривали, что часть состояния ее отца давно зарегистрирована на наследников. Если это так, то Анна – обладательница весьма лакомого кусочка империи Абрамовичей. По материалам «Сплетник», Runet