Срочно! Пресс-секретарь Ющенко попала в ДТП (ФОТО)

Пресс-секретарь лидера партии «Наша Украина» Виктора Ющенко Ирина Ванникова попала в ДТП. Как передает корреспондент УНИАН, которая также находилась в этой машине, авария произошла в с. Любарь Чудновского района Житомирской области. Ирина Ванникова следовала в Ивано-Франковск, где сегодня состоятся мероприятия при участии Виктора Ющенко. Авария произошла около 6-ти часов утра. На крутом повороте машина вылетела в кювет и врезалась в электрический столб. Как отмечают местные жители, на этом участке подобные аварии случаются 3-4 раза в месяц, поскольку нет предупредительного знака о крутом повороте, а кювет не имеет защитного бордюра. К тому же сегодня ночью на дороге был гололед. К счастью, 4 пассажира автомобиля «Лексус», включая водителя, не получили серьезных повреждений. По материалам «УНИАН»