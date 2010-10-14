Тимошенко называют секс-символом нашей страны

Прическа Юлии Тимошенко уже несколько лет не дает покоя мировой общественности. Сначала по всем подиумам прошлись модели с косами вокруг головы а-ля Леди Ю. Затем как голливудские, так и наши знаменитости начали появляться на светских мероприятиях с аналогичными прическами. Теперь знаменитая коса Юлии Владимировны послужила тому, что ее признали воплощением сексуальности нашей страны. Журнал Esquire опубликовал своеобразный сексуальный атлас планеты Земля, отобрав для него самых привлекательных представительниц 195 стран мира. В атлас попали политики, первые леди, журналистки, актрисы, правозащитницы, модели, певицы, победительницы всевозможных конкурсов красоты, писательницы, танцовщицы, спортсменки и даже одна бывшая сексуальная рабыня. Журнал Esquire аргументировал свой выбор представительницы Украины следующим образом: «Потому что нет больше в мире таких же величественных волос, как эти». Самой сексуальной женщиной России названа модель Наталья Водянова, которая в настоящее время живет и работает в Великобритании. Коллега Водяновой, модель Таня Дягилева, названа самой сексуальной уроженкой Беларуси. Также на сексуальную карту нанесены модель Жизель Бюндхен (Бразилия), бывшая сексуальная рабыня Сомали Мам (Камбоджа), актриса Натали Портман (Израиль), актриса и фотомодель Диана Крюгер (Германия), жена президента Франции Карла Бруни (Франция), модель Хелена Кристенсен (Дания), певица Бьорк (Исландия), актриса Моника Белуччи (Италия), теннисистка Ана Иванович (Сербия), модель Алек Век (Судан) и многие другие известные и малоизвестные женщины. На карту не смогли попасть лишь два государства - Содружество Доминики (так как журнал не смог найти чем-то выделяющуюся представительницу этой страны) и Ватикан (город-государство был дисквалифицирован, так как Папа римский Бенедикт XVI отказался брать ответственность за сексуальные преступления представителей католической церкви). По материалам «Сегодня»