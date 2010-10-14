UFW стартовал с показа коллекции Марченко (ФОТО)

Наконец-то украинские модники и модницы дождались одного из самых желанных событий уходящего года. Стартовал 27-ой Ukrainian Fashion Week. Первой из 30 отечественных дизайнеров свою коллекцию представляла Ксения Марченко. Кстати, в это ее 10-ый юбилейный показ. На подиум Марченко вывела влюбленную стильную девушку. Одела ее в строгое платье, украшенное яркими цветами. Посмотреть новую коллекцию Ксении Марчекно пришли Ирина и Остап Ступки, Юлия Айсина, Женя Фокин, Татьяна Митус, Татяна Логуш и другие. Но это только старт UFW, продолжение следует…