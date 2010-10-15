Сын Ющенко занимается дочкой, а племянник – хозяйством

Семья бывшего президента Виктора Ющенко теперь редко появляется на людях. Даже некогда любителя тусовок, сына Андрея в последний раз журналисты видели еще 30 августа на вечере бокса, который проходил на Майдане — его организовала компания Степана Черновецкого, сына столичного мэра. Его жена Лиза Ефросинина тоже «тусит» нечасто. Разве что в конце сентября ее заметили в клубе «Декаданс» на концерте Жанны Фриске. А за день до этого она побывала с сестрой Машей на вечеринке с участием скандальной Ксении Собчак. Друзья говорят, что молодому семейству сейчас не до тусовок — мол, полностью ушли в воспитание дочери Варвары, которая родилась в марте. «Андрей оказался хорошим отцом, все время проводит с дочкой», — уверяют друзья. При этом занимается ли парень каким-то бизнесом и за чей счет живет — не распространяются. А вот у племянника Ющенко Ярослава — бывшего замгубернатора Харькова — в июне в семье появилось пополнение. «Мы родили третьего ребенка, девочку, назвали Маргарита, — говорит отец теперь уже трех дочерей Ярослав Ющенко. — Похожа, конечно, на папу, как и положено девочкам. Старшие ее обожают — приходится их отрывать, чтобы не зацеловали». Сегодня Ярослав Ющенко руководит областным штабом «Нашей Украины» в Харькове и… поднимает колхоз в Хоруживке — главное предприятие в селе. «Я глава ревизионной комиссии общества «Хоруживка». Она существует уже лет 10 на малой родине отца. Грубо говоря, это бывший колхоз. Занимаемся растениеводством, животноводством». На вопрос, прибыльное ли это дело, Ярослав Петрович отвечает шуткой: «Это неизвестно никому. Знаете, как говорят: если ты хочешь потратить деньги красиво — сходи в казино, если с удовольствием — заведи любовницу, а если хочешь потратить надежно — займись сельским хозяйством. Словом, мы боремся — за увеличение урожая, надоев, производительности труда». Сам же Виктор Ющенко после восьми месяцев подполья вернулся в строй. «Где-то с 5 или 7 сентября он снова работает. Постоянно бывает в офисе партии (на Печерске), у него там свой кабинет. Правда, выступать от имени «Нашей Украины» не хочет — чувствует себя не лидером партии, а моральным авторитетом. Именно поэтому на съезде 25 сентября он передал полномочия Валентину Наливайченко. Сам партийными делами, выборами не занимается», — рассказал нам один из соратников Виктора Андреевича. «Настроение у него хорошее. Сейчас активно работает над созданием Института Ющенко», — говорит другой соратник. Потянуло Виктора Андреевича и на физический труд. «Он каждые выходные приезжает в Безрадичи, что-то мастерит у себя на участке — и лопату может сам в руки взять, и на тракторе проехаться. Порой до ночи работает. Вот неделю назад заезжал к нему, он при свете фар забор делал», — рассказал нам друг и односельчанин Ющенко Виктор Остринский. По материалам Сегодня