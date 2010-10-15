Муж Герман: С Анной все в порядке

«С Анной все в порядке, слава Богу», - рассказал DELFI супруг политика Сергей Герман, который все время находился рядом с женой, поддерживая и помогая. «Прихватило сердце, случился приступ. Но не нужно драматизировать. Да, сделали операцию, но это не то, что обычно рисует воображение: просто были нужные процедуры», - уточнил Сергей Герман Заместитель главы администрации президента Анна Герман госпитализирована в Феофанию с диагнозом инфаркт. По словам источников, ночью Герман была сделана операция. «Сейчас состояние Герман стабильное», - сказал источник. У Ганы Герман еще проблемы с давлением. В апреле этого года заму Левочкина стало плохо на прямом вечернем эфире программы «Шустер Live».Она выступала около часа, после чего она села в кресло в студии. Герман стало плохо во время выступления БЮТовца Сергея Соболева. Глава Совета Нацбанка Петр Порошенко, который сидел рядом, вывел ее из студии к врачам. Через некоторое время Порошенко вернулся, отметив, что у Герман «прыгнуло давление».