Пинчук вошел в список самых влиятельных людей...

Опубликован ежегодный рейтинг британского журнала ArtReview «100 самых влиятельных людей в мире современного искусства. The Power 100» (The 2010 ArtReview Power 100), в котором украинский бизнесмен и общественный деятель, основатель PinchukArtCentre Виктор Пинчук занял 37 место. Рейтинг «The Power 100», публикуемый в последние месяцы каждого года - это полный список самых заметных фигур мира искусства, которые оцениваются по их влиянию на ситуацию в современном искусстве на международном уровне, финансовым вложениям и деятельности в течение последних 12 месяцев. По этим критериям оцениваются художники, коллекционеры, галеристы и кураторы. В рейтинг также регулярно попадают организаторы крупнейших арт-ярмарок, директоры музеев и фондов. Виктор Пинчук оказался в этом списке уже третий раз – в 2009 и 2008 годах он занимал в нем 53 и 67 места соответственно. Кроме того, в 2010 году Виктор Пинчук стал первым в истории украинским общественным деятелем, который вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «TIME». Он занял 7-е место в категории Мыслители, в которую также вошли основатель Apple Стив Джобс; Министр Ментор Сингапура Ли Кван Ю; судья Верховного суда США Соня Сотомайор и дизайнер Заха Хадид. Также, в этом году Виктор Пинчук возглавил список ТОП-десять лоббистов Украины за границей, по итогам опроса экспертов, проведенного Институтом мировой политики. По материалам Фонда Виктора Пинчука