Бережна и Клочкова в мехах (ФОТО)

Целую неделю столичные модники имеют возможность себя показать, на других посмотреть. Еще и обновки себе присмотреть. На следующий весенне-летний сезон. В том плане, что посещают VIP’ы Украинскую Неделю Моды, по счету уже 27-мую. И на показы украинских дизайнеров ходят, как на работу. Сначала надо себя нарядить, желательно помоднее и подороже. Потом вывести себя любимую на публику. Желательно с подругами, но можно и с мужьями или детьми, как с «модными аксессуарами». На других можно посмотреть в кафе выставочного центра. Выпить бокал вина, оценить обстановку. Потом переместиться в зал и занять свое место в первом ряду. Фотографам так удобнее снимать VIP-персон и смотреть показ коллекции любимого или просто уважаемого дизайнера. А после дать комментарии. На тему? Неважно. Главное, что пришли. Спасибо и за это. Народные депутаты Ирина Бережна и Ирина Геращенко, дочь Леонида Кучмы Елена Пинчук, «голос» СБУ Марина Остапенко, редактор журнала «Профиль» Алена Громницкая, вице-президент НТКУ Валид Арфуш, «золотая рыбка» Яна Клочкова, пловец Денис Силантьев с женой Инной, стилисты Вячеслав и Ирина Дюденки и другие были на показах коллекций Лилии Пустовит, Виктории Гресь, Алексея Залевского, Avtandil и Кристины Бобковой.