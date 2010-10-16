Геращенко: «Мой гардероб – преимущественно деловые костюмы»

Народный депутат от НУ-НС Ирина Геращенко отличается постоянством в своих предпочтениях – она уже давно интересуется творчеством украинских дизайнеров. «Я много лет подряд хожу на показы Лилии Пустовит и Виктории Гресь. В этом году я пришла со своей взрослой дочерью, которая говорит, что ей это тоже интересно. С Викой Гресь мы дружим 17 лет. В моем гардеробе очень много вещей и аксессуаров от этого дизайнера», - говорит Геращенко. В подтверждение своих слов политик продемонстрировала черный клатч с логотипом Гресь. «Вот, сумочка – подарок моих подружек на день рождения в этом году. У нас такая традиция, что мы часто сбрасываемся на очень красивый подарок для одной из нас, покупаем действительно стоящую памятную вещь», - рассказывает политик. «Также у меня есть вещи от Лили Пустовит. Они меня очень выручают, потому что каждая из них индивидуальна, и я знаю точно, что я их не увижу в парламенте на ком-то из коллег», - добавила нардеп. Новые тенденции приятно впечатлили Геращенко: «В новых коллекциях меня потрясло, что дизайнеры отказались от таких любимых украинками цветов как серый, черный и коричневый, - говорит нардеп. - Предлагают на лето сиреневый, фиолетовый, коралловый, красный. Может, они знают больше, чем политики и в нашей жизни случится что-то настолько хорошее, что украинкам захочется носить такие жизнерадостные радужные оттенки? В любом случае, выглядит очень женственно. Эти коллекции - для взрослых женщин, а не для подростков. Вот и хорошо, потому что я уже вижу, что могла бы выбрать для себя много вещей». Тем не менее, Ирина не злоупотребляет своей дружбой с модными гуру. «Я предпочитаю покупать, а не принимать подарки. Все же это работа дизайнеров и я очень ценю их труд. Правда, Вика Гресь несколько раз дарила мне на день рождения украшения в этническом стиле – я их обожаю. Так же у меня есть декор для дома, подаренные Викторией – это очень красивая вышивка, картины. Также есть несколько шарфов от Гресь. Но, все же, я предпочитаю покупать вещи, а не принимать в подарок», - говорит Геращенко. Политику ближе классика в нарядах – именно это диктует не только ее вкус, но и образ жизни. «Что касается стиля одежды – я консерватор. Тот дресс-код, который принял Кабмин, меня не пугает. Думаю, что я ему соответствую. Мой гардероб – это преимущественно деловые костюмы, платья. В дресс-коде написано, что брюками не стоит злоупотреблять. Значит, буду носить больше платьев – это так женственно и романтично, они подчеркивают индивидуальность. Честно говоря, я их очень люблю. А вот когда иду куда-то с подружками, можно позволить себе джинсы, что-то трикотажное и более легкое, чем «рабочая» одежда». Ирина Геращенко не так давно второй раз стала матерью, это тоже накладывает отпечаток на ее нынешние предпочтения в одежде. «После рождения второго ребенка я еще не совсем пришла в форму, поэтому мне очень хочется поскорее обрести свой лучший вид. Тогда я смогу носить вещи, которые до родов были фаворитами в моем гардеробе. Например, джинсы, если говорить о повседневном гардеробе». Кстати, похоже, что политик вырастила модницу нового поколения, ведь гены и воспитание тоже накладывают свой отпечаток. У Геращенко и ее старшей дочери совпадают вкусы в одежде: «Мне очень нравятся туфли моей дочери – она недавно купила коралловые лодочки на высоком наборном каблуке. Но, к сожалению, моего размера не было. Иначе я купила бы себе такие же и они. Несомненно, стали бы любимой вещью в этом сезоне», - говорит нардеп.