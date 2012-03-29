Марченко в детстве хотела быть врачом и имела проблемы с поведением (ФОТО)

Недавно читатели Viva! назвали Оксану Марченко «Самой красивой женщиной Украины». Оказывается, красота досталась телеведущей по наследству: «В жизни мне повезло видеть и знать по-настоящему красивых женщин: это мои мама и бабушка, которые дали мне жизнь и научили любить», – сказала Оксана в благодарственной речи, посвятив свою награду всем тем, чья любовь привела ее в этот вечер на сцену НДИ «Украина».

Оксана Марченко родилась в среднестатистической простой семье, в одном из не самых лучших районов Киева. Оксана с детства мечтала стать врачом, но все же окончила исторический факультет Киевского педагогического университета. «В детстве я мечтала быть хирургом. Я собирала медицинские принадлежности, потому что папа был техником в этой области и мог что-то мне приносить. Я лечила кукол. Позже поняла, что это мое. Меня очень впечатлила книга Федора Углова «Сердцехирурга». Был такой известный хирург, который написал художественную книгу. В художественной форме он рассказал о своей работе. После восьмого класса я попробовала поступить в медицинское училище. Поступила, но в то время родился мой брат. Маме было очень трудно, и она забрала мои документы из училища и сказала, что мне лучше закончить школу. Поэтому для меня эта профессия осталась нереализованной. Затем в школе для меня образцом стала учительница истории, и я выбрала для себя другую профессию».

«А это 1974 год. Мне исполнился год, и вся семья отправилась фотографироваться». На снимке мама Татьяна Григорьевна, папа Михаил Андреевич, сестры Оксана и Диана.

«О, это я в первом классе! В школе была отличницей. Хотя с поведением бывали проблемы», – смеется Оксана.

Задатки теледивы у Марченко проявлялись еще в нежном возрасте: «У меня было воспаление легких. Но я была настолько ответственным ребенком, что умолила родителей отпустить меня на этот утренник. Я была его ведущей и знала, что не могу никого подвести», – вспоминает Оксана.

Также Оксана поделилась фоспоминаниями о начале совместной жизни с Виктором Медведчуком: «Наш с Виктором свадебный танец. Помню, стоял очень тихий день. Ветра не было, природа как бы замерла».

«Здесь Даше 6 месяцев. Это был один из ее первых «выходов в свет», – рассказывает Оксана.

Марченко, не смотря на плотный график, ежедневно находит время, чтобы пообщаться с детьми Дашенькой и Богданом. «Каждый вечер мы стараемся обсудить все произошедшее за день. Они рассказывают о своих школьных делах, своих детских, но таких важных для них проблемах, мы советуемся и делимся впечатлениями друг с другом».

Оксана Марченко уверена, что знает рецепт женского счастья: «Женщина и красота – синонимы. Без женщины и без красоты жизнь остановится. Поэтому я хочу, чтобы мужчины, призванные беречь красоту, помнили об этом. Для начала нужна самая малость – знать всего 10 слов, которые могут сделать жизнь каждой женщины лучше. Это одно слово – «Спасибо». Одно – «Извини». Одно – «Пожалуйста». Три слова: «Я люблю тебя». И четыре слова: «Чем я могу помочь?», - делится телеведущая.

По материалам Viva! Glamurchik, CТБ