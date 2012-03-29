Семейная фотосессия нардепа Шевченко и телеведущей Гомонай (ФОТО)

Народный депутат от БЮТ Андрей Шевченко снялся в семейной фотосессии. Вместе с женой – телеведущей Анной Гомонай и дочкой Маричкой они позировали перед фотокамерами в студии. Снимки выложил у себя на страничке в сети Facebook пользователь VedMagic Photography с кратким описанием события: «Фотосессия Андрея Шевченко и его семьи - телеведущей Анны Гомонай и дочери Марички - планировалась около полугода. И вот, наконец, мы собрались в конце зимы и смогли немного поработать вместе. Журналистская семья Шевченко-Гомонай очень телегеничная. Все - и Андрей, Анна, и Маричка - естественно чувствуют себя в кадре. Поэтому фотосессия проходила на одном дыхании».





















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