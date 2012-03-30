Кличко продал свою медаль за 1 млн. долларов (ФОТО)

Владимир и Виталий Кличко снова собрали публику на благотворительный аукцион Фонда имени себя. В Fairmont Grand Hotel Леонид Кучма, Григорий и Игорь Суркисы, Андрей Шевченко и другие участвовали в купле-продаже 8 лотов от Кличко и их друзей, пишет JetSetter. Во главе благотворительного списка была золотая медаль Владимира, которую тот завоевал на Олимпиаде-1996. Медаль была куплена за 1 млн. долларов и тут же возвращена боксеру, чтобы спортивная реликвия оставалась в семье. Среди лотов также было представлено творение Piaget - часы с 412 бриллиантами, изображающими отпечаток пальца Виталия Кличко.







































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