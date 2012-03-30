Как правильно восхвалять политиков в песнях и стихах

Политики нередко становились музой для людей искусства, а также вдохновляют неравнодушных на народное творчество. Президент Виктор Янукович – один из самых любимых музыкантами и поэтами украинских политических лидеров. Впрочем, глава государства тоже любит искусство. То порадует соратников зажигательными танцами, то даст звание Героя Украины любимому поэту Борису Белашу. Последний ведь не только написал о том, что в случае избрания депутатом обеспечит народ салом, яйцами, трюфелями и даже сексом. Его же перу принадлежит стихотворение «В шахтерской бане», посвященное Виктору Януковичу, а также строки «Янукович - він єдиний / Він - надія України / Доля, що йому припала - / Міць його загартувала!» Но профессиональный поэт Билаш далеко не единственный украинец, решивший увековечить фигуру Януковича в поэзии. К примеру, одноклассник нынешнего президента Владимир Довцов написал стих о своем школьном друге. В произведении Виктор назван «лучезарным», а его враги «желтой мразью».

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Однако народная любовь к Виктору Федоровичу одними стихами не ограничилась. Специально для прошлой президентской кампании выпускники Первой украинской «Фабрики Звезд» Евгений Толочный и Виталий Галай написали песню с емким названием «Лидер». Авторов, правда, в свое время обвиняли в том, что мелодия «регионального хита» уж больно смахивает на песню Ti Amo Умберто Тоцци. Но суть шедевра от этого не пострадала: «Ти обери свій шлях, доля в твоїх руках / Бо в нас є лідер – надія одна. / Змінить життя людей сила його ідей. / Наша країна – щаслива сім´я!»

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Впрочем, деятельность Виктора Федоровича вдохновляет не только его поклонников, но и злопыхателей.

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Главную женщину в украинской политике Юлию Тимошенко тоже не обделили вниманием творческие люди. И речь даже не о многочисленных стихах, посылаемых Юле пенсионерками (вроде «Ти не злякалась тюремних катів / Всіх ти перемогла! / Щоб тобі в темряві місяць світив / Щоб ти як квітка цвіла!»). Тимошенко стала, пожалуй, первым в истории украинского шоу-биза политиком, песню о которой спела более-менее известная на эстраде группа. И даже не просто группа, а целых два девичьих коллектива со всеми вытекающими отсюда длинными ногами и откровенными нарядами. Примечательно, что обе песни написаны на украинском языке, и в обеих текстах политик назван просто «Юлей». Так, группа XS спела о том, что «Юля косу носить, в серці сили досить / Добро посіє, а зло покосить», а девочки из коллектива со скромным названием Queen$ и вовсе заявили: «Не забувай, Україна - то наша земля / І ми не можемо ділити ліса і поля / Тому що в нас вона одна - УКРАЇНА ЮЛЯ!»

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К слову сказать, Виктору Ющенко, несмотря на широкую популярность, с песнями о себе любимом не особо повезло. Все, что удалось найти - это текст группы Boundary Brothers «Ющенко наш президент» и незабвенные «Разом нас багато» группы «Гринджолы». Обе песни, кстати, были хитами Майдана и в обеих главный акцент сделан на одной единственной фразе «Ющенко наш президент».

На самом деле, украинские песнетворцы вполне могут обратиться за помощью в написании хвалебных од политикам к северным соседям. Благо, в России о президенте (а после и премьере) Владимире Путине написан целый сонм песенных произведений. Для старшего школьного возраста можно порекомендовать песню группы «Поющие вместе» под названием «Такого, как Путин». Конечно, какая ж девушка откажется от настоящего мачо: «Мой парень снова влип в дурные дела / Подрался, наглотался какой-то мути / Он так меня достал и я его прогнала / И я хочу теперь такого, как Путин».

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Об одиноких буднях главы государства спела группа «Ундервуд» в песне «Покуситесь на президента»: «Покуситесь на президента / Он не рвется в шеренги кумиров / Он взмахом руки остановит эскорт / И тогда враги захлебнутся в сортирах».

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А если уж захочется создать настоящий хит, посвященный Виктору Януковичу, непременно стоит обратить внимание на песню таджикского поклонника премьер-министра Путина Толибджона Курбанханова. Не каждый ведь раз политика называют «посланником Бога». Кстати, некоторые куплеты столь органично отражают результаты реформ украинского президента, что их даже можно не переписывать: «Он стабильность сохраняет / Подъем экономики во главе его / Страна добилась так легко. / Как еще доказать это тебе? / Больше всех он предан стране».

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По материалам Комментарии