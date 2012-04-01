"Мисс Украина-2012" стала брюнетка Карина Жиронкина

Долгожданный для участниц конкурс "Мисс Украина-2012" закончился. В Национальной опере Украины в этом году за титул самой красивой украинки боролись не 26 девушек. как это было всегда, а 27. Оценивали же красавиц со всех уголков нашей страны бизнесмен Александр Онищенко, президент конкурса Сергей Матяш, супруга политика Виктория Тигипко и телеведущий Олег Панюта. Не обошлось без специального гостя программы. В этот раз организаторы пригласили возглавить жюри израильскую топ-модель Бар Рафаэли (бывшую девушку актера Леонардо Ди Каприо). Ведущими вечера были участники шоу "Прожекторперисхилтон" Александр Цекало, Сергей Светлаков, и Иван Ургант Гарик Мартиросян.

Итак, корона победительницы досталась 21-летней харьковчанке Карине Жиронкиной. Первой вице-мисс стала 20-летняя одесситка Ольга Рубанова, второй вице-мисс - 22-летняя крымчанка Маргарита Иващенко, а 19-летней Наталье Дунич из Львова достался титул третьей вице-мисс. Также 22-летнюю Юлию Гершун из Днепропетровска назвали "Лучшей моделью", а звание "Мисс фото" отдали 19-летней Алене Гурской.





























