Красная дорожка «Мисс Украина- 2012»: Подкопаева, Журавская и Волочкова

В субботу вечером VIP-персоны съезжались в Национальную оперу Украины. Даже дождливая киевская погода не могла остановить гостей, которые спешили по красной ковровой дорожке на финал конкурса «Мисс Украина-2012». Судя по тому, кто именно заходил вовнутрь, вечер можно было бы окрестить «сходкой бывших любовников». Сюда пожаловали дочь спикера парламента Елена Литвин и ее бывший муж Дмитрий Крейнин, гимнастка Лилия Подкопаева и продюсер Тимофей Нагорный, «мисска» Ирина Журавская и ресторатор Николай Тишенко, бизнесмен Александр Онищенко и модель Снежана Онопко. Естественно, они приехали порознь, но все равно сидели в одном зрительном зале.

Что же касается дресс-кода, то Снежана Онопко, например, как всегда, просто его проигнорировала – не любит девушка вечерние платья в пол. А длинные наряды барышень были хитом вечера. Одна из гостей даже пожаловалась своему спутнику, почему она «дура» пришла в короткой юбке. Другая же при виде Анастасии Волочковой, не стесняясь, что может быть услышана, отметила: « Пришла мисс стильность всего мира». Российская балерина, в прямом смысле слова, сверкала на все стороны - особенно ее намазанное блестками глубокое декольте. Журналистам она в очередной раз взялась рассказывать, какая она хорошая мать, как воспитывает дочку Аришу, считает девочку своей подругой, что они вместе записали несколько детских песен и даже собираются выпустить альбом. Еще одна дива светских вечеринок травести Монро своим басом громко рассмеялась, когда ее просили об участие в конкурсах красоты. «Я уже должна в жюри сидеть, а не участвовать», - уверила Монро. А интересно было бы посмотреть на травести не только в вечернем платье, но и во время выхода в купальниках. В толпе журналистов и гостей вечера можно было встретить и нардепа Артема Щербаня, который приехал в компании друзей и модельной внешности подруг.

Надо отметить, что конкурс «Мисс Украина 2012» в этом году прошел под девизом «Красота – с целью»: все вырученные деньги отдадут детскому дому. Как мы уже писали, корону победительницы отдали харьковчанке Карине Жиронкиной. Развлекали именитых гостей ведущие шоу «Прожекторперисхилтон" Александр Цекало, Сергей Светлаков, и Иван Ургант Гарик Мартиросян, пели рэпер Эйкон и Вера Брежнева, а судили девушек израильская топ-модель Бар Рафаэли, Виктория Тигипко, Олег Панюта и Сергей Матяш, был Жан Клод Ван Дамм и другие.

































