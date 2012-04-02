Богатырева провела вечер в магазине Louis Vuitton

Народному депутату Олегу Ляшко уже мало себя толерантного показывать, время пришло и других политиков пиарить. Первой в списке оказалась министр здравоохранения Раиса Богатырева. Ее Ляшко «застукал» за очень даже женским делом – походом по магазинам.

Нардепа возмутило то, что «вто время, как миллионы украинцев из-за нехватки бюджетного финансирования вынуждены отдавать за свое лечение последние сбережения, чиновники наслаждаются за счет государства».

«В воскресенье, 1 апреля, около 19 часов вице-пермьер-министр, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на служебном Мерседесе, д / н АА3315КА, в сопровождении охранников и помощницы посетила киевский магазин Луи Виттон. Там она близьно часа выбирала ценные обновки, - написал ЛЯшко в соцсети. - То есть на похождения чиновников по дорогим бутикам в бюджете деньги есть, а для нужд рядовых украинский, как всегда, нет».