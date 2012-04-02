Жена Тедеева одевается в бутике Литвин

Супруга регионала Эльбруса Тедеева Фаина рассказала о своем стиле одежды, любимых брендах, шопинге в Киеве и табу в гардеробе. «В повседневной жизни я ношу вещи в стиле casual и обувь на низком ходу. Очень люблю каблуки (тем более с моим ростом без них не обойтись), но оставляю их на вечер. Модницей себя не считаю и особых экспериментов со своим стилем не ставлю. Главное, чтобы вещь сидела на мне и была уместна, - говорит Фаина. - Я считаю, что для каждого человека табу должно быть то, что ему категорически не идет, не важно, модная это вещь или нет. За модой нужно следить, но за ней не надо гнаться. Ведь в жизни есть более интересные моменты и события. Главное, оставаться красивым в душе и делать красивые поступки».







В этом сезоне Фаина преобразилась – в ее гардеробе появилось много разноцветной одежды. «Так сложилось, что в моем гардеробе преобладает черный цвет, но в последнее время я стараюсь этот уклад изменить. С наступлением весны добавляю в него больше красок», - призналась жена нардепа.





Кстати, в отличии от многих VIP-персон Фаина одевается в Украине: «Мне нравится делать шопинг в Киеве. Я люблю мультибрендовые бутики, такие как Villa Gross, Passage 15, The Icon – они могут похвастаться хорошим выбором. Мне нравятся как американские, так и европейские марки - Phillip Lim 3.1, Stella McCartney, Michael Kors, Zara, Diane von Furstenberg. Но бренды не имеют значения: если мне нравится вещь, фирма не имеет значения, главное, чтобы не смущала цена».

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