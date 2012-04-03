Ефросинина каждую неделю ходит в сауну и делает скраб

Красавица-телеведущая Маша Ефросинина призналась, что в солярий не ходит, но не пропускает ни одной спортивной тренировки, считает, что лучший крем от морщин - сон, пьет витамины и ест много орехов.

«Природа сделала мне роскошный подарок - длинные густые волосы», - говорит телеведущая Маша Ефросинина и признается, что уход за локонами стоит в ее программе красоты на первом месте. «Уже несколько лет я не крашу волосы и не пользуюсь средствами для стайлинга, потому что на собственном опыте убедилась, что даже самые дорогие краски, пены, лаки портят структуру волос. В то же время не экономлю на шампунях, бальзамах и масках». Кроме того, Маша рекомендует часто мыть голову, но при этом как можно реже сушить волосы феном.

Среди других рецептов красоты эффектной ведущей - восьмичасовой сон, регулярные занятия спортом (Маша тренируется 3-4 раза в неделю), курсы массажа, применение средств для кожи с камфорой, употребление в пищу богатых витамином Е арахиса и миндаля и отдых от косметики (раз в неделю звезда не делает макияж и дает коже возможность восстановиться).

Маша не была поклонницей сауны, но косметолог убедила ее в том, что процедура необходима для здоровья и красоты. «Сейчас я хожу в сауну каждую неделю, - рассказывает звезда. - Обязательно беру с собой скраб, ведь парная - идеальное место для глубокого очищения кожи».

Иногда женщины делают ошибку, заботясь только о лице. Маша Ефросинина советует с таким же усердием ухаживать за кожей тела и предлагает свой рецепт ванны с натуральными маслами: «Добавьте в теплую воду 5 капель масла лимона или апельсина, 2 капли абрикосового масла, по 3 капли масла мяты и розмарина. Принимайте ванну 15-20 минут, затем тщательно разотрите кожу массажной губкой, уделив внимание бедрам, ягодицам, животу и зоне талии».

Ведущая считает, что красота женщины начинается с ухоженных рук, поэтому регулярно принимает витаминный комплекс для ногтей, всегда защищает кожу рук от холода и ветра, раз в неделю посещает мастера по маникюру. «Мне нравится френч, - рассказывает Маша. - Он универсален и подходит к любому стилю одежды, при этом выглядит очень элегантно».

В свое время Маша Ефросинина шокировала публику, когда после рождения дочери из пышной фигуристой красотки превратилась в изящную худышку.

Маша дала свои советы, как удержать стройность или результат после похудения.

· Про мучное – забыть! Тортики и пирожные под строжайшим табу. Туда же булки, печенье и макароны.

· Прочь из рациона жареное, жирное, крахмальное и полуфабрикаты (колбасу и сосиски тоже).

· Соусы, майонезы, кетчупы, подливки, соки из пакетов, газированные напитки и прочую химию запретить себе строго настрого!

· Все блюда, которые вы едите должны быть простыми в приготовлении. Стройное тело любит еду на пару, гриле, отварную или тушеную.

· Иногда позволяйте себе махонькую слабинку за труды. У Маши Ефросининой - это черный шоколад.

· Горсть сухофруктов, кусочек мармелада, ложечку меда, зефир иногда можно, но потом их нужно отработать на уроках фитнеса, которым Маша рекомендует заниматься не менее трех раз в неделю.

А вообще Маша в шутку говорит: «В хит-параде ограничивающих себя могу лидировать!». Ее стройная фигура – это результат режима. Питание без спорта, или спорт без питания – результатов не дают.

Фото на заглавной Дуся, Tabloid