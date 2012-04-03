Силантьев и Сумская начитали слепым детям книги

Олимпийский призер по плаванью Денис Силантьев вместе с украинскими VIP-персонами предоставили возможность детям с недостатками зрения и незрячим детям возможность самостоятельно изучать украинскую литературу с помощью аудио книг. Богдан Бенюк, Остап Ступка, Оксана Байрак, Владимир Горянский, Ольга Сумская, Рима Зюбина, Соломия Витвицкая, Татьяна Гончарова и другие начитали и записали на диски произведения Лины Костенко, Оксаны Сайко и Марьяны Савки.

Во вторник Денис Силантьев, Василий Вирастюк, Рима Зюбина привезли подарки детям в один из киевских интернатов. Надо сказать, что аудио плеера, аудио системы и CD диски с данными произведениями будут переданы в 35 детских домов. Для дорогих гостей дети устроили целый концерт с песнями и танцам и благодарили за книги.





















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