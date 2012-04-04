Королевы красоты: есть ли жизнь после короны

Победа в конкурсе красоты раз и навсегда меняет жизнь обладательницы титула. Но коронованные "мисс" по-разному распоряжаются открывшимися перспективами. Самые популярные варианты развития – это карьера теледивы или киноактрисы. Также популярностью пользуется удачное замужество с приглянувшимся миллионером. Но есть и те, кто выбирает другой путь. Примером тому служат судьбы «королев красоты» разных эпох.

Билет на фабрику грез

Для многих победительниц конкурсов красоты корона стала своеобразным пропуском на киноэкран. Cреди всемирно известных голливудских красавиц, которые начали свой путь с подмостков конкурсов красоты, а затем стали актрисами, такие звезды как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Ким Бэссинджер, Шэрон Стоун, Мишель Пфайфер, Холи Берри, Шарлиз Терон, Ева Лонгория и Ашвария Рай.

Но не только заокеанским красавицам корона помогла построить карьеру в кино. Правда, наши соотечественницы идут с большим отрывом. Если в Америке конкурсы красоты успешно проводились с 1921 года, то до СССР это веяние докатилось лишь в 1988 году. Организацией первого конкурса занимался комсомол, а спонсором выступило издательство «Бурда». Победа досталась школьнице Маше Калининой, которой тогда вот-вот исполнилось 16 лет. После конкурса новоиспеченная "мисс" окончила школу и эмигрировала в США, где стала пожинать плоды популярности. Машу приглашали на аудиенцию в Белый дом, ее руки безуспешно добивались богатые поклонники, среди которых был Дональд Трамп. Но Калинина всем отказала и вышла замуж за земляка – эмигрировавшего бизнесмена.

Маша последовала примеру американских коллег и стала актрисой. Она снимается в Голливуде под псевдонимом Мэрайя Кейлин (Mariah Keylin). Вопреки слухам о том, что первая московская красавица скатилась на дно, работает в баре и страдает наркозависимостью, у нее все хорошо. Сейчас Мaрия Калинина серьезно занимается йогой – она сертифицированный преподаватель Кундалини Йоги, успешно проводит тематические семинары и занятия в России, Европе и США.

Редкий случай, когда значимость титула соответствует уровню карьерного успеха, - история индийской красавицы Ашварии Рай. В 1994 году она стала первой в истории индианкой, завоевавшей титул «Мисс Мира». Сразу же после этого девушке с нетипичной для ее страны внешностью поступило предложение продолжить карьеру в качестве содержанки владельца конкурса. Она с негодованием отвергла эту перспективу и не прогадала. Теперь Ашварию называют индийской Анджелиной Джоли. Она стала лицом таких брендов как L'Oreal и Coca-Cola, сыграла в фильмах «Ивуар», «Навеки твоя», «Хаос», «Принцесса специй», «Розовая пантера-2», «Последний легион» и других. Индианку признали на фабрике грез, она завсегдатай на красной дорожке в Каннах, а Джулия Робертс назвала ее самой красивой женщиной в мире.

Карьера в короне

Пусть украинским красавицам пока не так легко дается путь в Голливуд, зато они неплохо себя чувствуют в сфере бизнеса. В 1991 году впервые провели общенациональный конкурс «Мисс Украина». Победительницей стала Ольга Овчаренко, которая, по примеру Маши Калининой, эмигрировала в Лос-Анджелес. Но в актрисы Ольга не подалась, ведь у нее были более рациональные планы. Там она стала владелицей компании, которая занимается архитектурой и дизайном. Муж Ольги также занимается бизнесом, есть две дочери-школьницы.

Одной из победительниц конкурса, которая прочно закрепилась на олимпе успеха, стала Влада Кердина. Она получила заветную корону в 1995. Сейчас известна как Влада Прокаева. Кстати, Владе не сразу удалось получить желаемый титул. Но целеустремленность и год упорной работы все же помогли ей исполнить свою мечту.

После победы в конкурсе, Влада, уже имевшая дочь Маргариту, второй раз вышла замуж. Ее избранником оказался бизнесмен Игорь Литовченко, у них родилась дочь Кристина. Влада владела модельным агентством KarinMMG, кроме того – продолжала собственную модельную карьеру. В 2006 году Прокаева снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Playboy.

Спустя 9 лет брак распался. Также Влада сложила полномочия президента модельного агентства. Третьим мужем Влады стал бизнесмен Сергей Прокаев. Литовченко в очередной раз сменила фамилию и приступила к воплощению новых идей. Сегодня Влада Прокаева - глава Всеукраинского фонда «Одаренные дети – будущее Украины», аспирантка и заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО дипломатической академии при МИД Украины, преподает в этом же учебном заведении спецкурс «Всемирное наследие».

«Мисс Украина Вселенная 2011» и 1-я вице «Мисс Вселенная-2011» Олеся Стефанко пока еще учится на 5-м курсе в Институте прокуратуры и следствия Одесской юридической академии. Но в будущем девушка намерена посвятить себя карьере юриста. Олеся рассказала «Главреду», что о судьбе «первой красавицы» в свое время и не помышляла: «На самом деле участие в различных конкурсах красоты и работа моделью мне с самого детства казались невозможными. У меня было очень много предубеждений на счет индустрии красоты. Конечно, я сразу отвергала различные предложения на этот счет. Но когда предложили участвовать в конкурсе красоты юридической академии, я согласилась, потому что не могла подвести людей, которые верили в меня. И верили не зря, ведь после победы на конкурсе, я поняла, что нужно ломать стереотипы, и в первую очередь – собственные. Так я начала работать моделью и, набравшись смелости, решила попробовать себя в конкурсе национального уровня. Так я стала «Мисс Украина Вселенная». Нужно верить в себя и свои силы и отбрасывать все стереотипы».

С финала конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в Сан-Паулу, Олеся вернулась с багажом полезного опыта: «Самое ценное приобретение после конкурса красоты - это уверенность в себе и вера в свои силы. Наиболее важный опыт я получила на конкурсе «Мисс Вселенная». Ведь каждый день ты общаешься с множеством людей, учишься находить к каждому свой подход, учишься быть терпеливой, сильной, смелой. Мне кажется, что после конкурса я стала совсем другим человеком, более открытым и общительным», - делится Стефанко.

Достижение Олеси стало самым значительным для Украины за всю историю конкурса «Мисс вселенная» и, безусловно, обретенные регалии повлияли на ее дальнейшую судьбу: «Конечно, титул серьезно изменил мою жизнь. Я поняла, что все, что раньше казалось невозможным, на самом деле, стало достижимым. После победы на конкурсе началась, совсем новая и интересная жизнь с различными поездками, знакомствами с интересными людьми и возможностью помогать людям. Главная заслуга конкурса в моей жизни - это желание добиться большего, чем я раньше могла себе представить».

Не смотря на блеск и суету, присущие жизни любой «мисс», Олеся - прилежная студентка и планирует сделать карьеру: «В ближайшие мои планы входит окончание академии, что является для меня самым главным, ведь нет ничего важнее образования. Так же хотелось бы попробовать себя в роли телеведущей, об этом мечтаю еще с детства. Кроме того, на первом плане всегда остается юриспруденция, ею и планирую заниматься в будущем».

«Мисс» в эфире

Одной из самых привлекательных парафий для победительниц конкурсов красоты становится карьера на телевидении. Некоторым девушкам так хорошо удается карьера телезвезды, что никто уже не помнит, что старт начался с короны «мисс». Пример тому – Опра Уинфри. В 1972 году она ,выиграла в театрализованном конкурсе красоты «Темнокожая Мисс Теннеси». Тогда Опра была студенткой университета и параллельно работала репортером. После победы в конкурсе она начала работать на телевидении Балтимора, где стала помощником шестичасовых новостей. Сегодня Опра Уинфри – бывшая ведущая самого популярного шоу в мире и владелица собственного телеканала.

Среди украинских красавиц на телевидении особенной популярностью пользуется «Мисс Украина Вселенная 2006» Инна Цимбалюк. Она поделилась с «Главредом» своими впечатлениями о конкурсах красоты и рассказала, как они закаляют характер: «Участие в первом конкурсе («Мисс Западная Украина-98» - ред.) было совершенно спонтанным. Мне было всего 13 лет, когда мой папа увидел в газете объявление, что в Черновцах будет проходить конкурс красоты. Родители решили, что я должна участвовать, - поделилась Инна. До 2005 года она приняла участие в 8 различных конкурсах. После завоевания титула «Мисс Украина Вселенная», Цымбалюк отправилась в Лос-Анджелес, бороться за звание «Мисс Вселенная».

Не смотря на все нагрузки, Инна получила ценный опыт: «Я думаю, что важным опытом стало пребывание на самом конкурсе за границей в течение месяца среди незнакомых людей. Мы находились в жесточайших условиях, потому что график был очень тяжелым. Вообще, я считаю, что подобные конкурсы мирового масштаба – это настоящая женская армия с приличной нагрузкой на психику. Нужно обладать сильным характером, чтобы выдержать все это». Представительница Украины не победила, но вошла в 20-ку финалисток, что тоже считается престижным.

Титул абсолютно изменил ее жизнь: «Я стала публичным человеком. У меня сложился совершенно другой график, начались постоянные съемки, появились новые знакомства, работа на телевидении. Кстати, работала я и до участия в конкурсе. Но теперь было намного больше интересных предложений, они были совсем другого уровня. В плане карьеры на телевидении конкурсы красоты, конечно, очень помогают». Но везде есть свои подводные камни: «В первую очередь, это обязанности, - рассказывает Инна, - от них, конечно, можно отказаться, но гораздо интереснее справляться с ними. Публичная жизнь обязывает быть собранным. Для меня важно мнение окружающих, поэтому я всегда держу себя в форме, стараюсь соответствовать созданному образу. Так должно быть у любой публичной личности».

На счету Цымбалюк в качестве ведущей – несколько сезонов шоу «Танцюю для тебе». Также она побывала соведущей Савика Шустера в проекте «Третий тайм», посвященной событиям на Чемпионате Мира по футболу. Инна работала на ICTV в программе «Зірковий патруль», вела «Погоду» на телеканале «Интер», а затем – на «1+1». Кроме того, девушка снимается в сериалах.

Как выйти замуж за миллионера

Не стоит отрицать, что конкурсы красоты – это своеобразная ярмарка невест. Мужчины любят титулованных красавиц, а потому многие «мисс» без труда связывают свою судьбу с известными личностями, политиками, миллионерами и даже миллиардерами.

«Мисс Украина 1997» Ксения Кузьменко вышла замуж за учредителя международной меценатской организации ТОР-Ukraine миллионера Александра Онищенко. Долгое время супруги жили в Бельгии. Но Ксения часто появлялась в Украине, так как была ведущей программы Шанс.Model.ua, а также - совладелицей модельного агентства. Затем у пары родился сын Саша. В 2009 году Ксения развелась с мужем. Но красавица не долго страдала в одиночестве. Следующим ее избранником стал молодой политик Денис Басс. В 2011 году у пары родился сын. Дальнейшие подробности своей личной жизни, в частности вопрос женитьбы, пара держит в секрете.

Александра Николаенко – на сегодняшний день одна из самых титулованных украинских красавиц. Она начала в 16 лет с титула «Мисс Одесса», а уже в 18 надела корону «Мисс Украина-2001». На «Мисс мира-2001» в ЮАР Николаенко вошла в десятку финалисток. Кроме того, Саша успела стать «Мисс американская мечта-2001», «Мисс туризма Интернэшнл-2002», а также приняла участие в борьбе за титул «Мисс Вселенная-2004». А уже в следующем году она была приглашена в жюри этого конкурса. Также Александра весьма успешно успела побывать телеведущей и актрисой.

В 2005 году она подписала конкракт с “Мисс Вселенная» и стала официальным лицензиатом конкурса в нашей стране. Основала конкурс «Мисс Украина Вселенная». А в 2008 вышла замуж за американского миллиардера занимающегося игорным бизнесом, нефтью, торговлей и недвижимостью Фила Раффина. Свадьбу пышно отгуляли в принадлежащем Дональду Трампу клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич. Говорят, на свадьбе выступал сам Лайонел Ричи, а также другие серебрити. Свидетелем был друг и партнер жениха Дональд Трамп. С этого момента в жизни украинской красавицы открылась новая американская страничка.

Теперь Александра редкая гостья в Украине. Она занята воспитанием детей. Старшему сыну Ричарду уже 2 года. А 19 февраля 2012 года пара стала родителями второй раз: на свет появилась дочь Малена Кэй. Титулованная красавица находит время не только для семьи, но и для самореализации в работе. В Лас-Вегасе Николаенко владеет одним из лучших SPA Oleksandra, а также является вице-президентом легендарного отеля Тreasure Island. Также Александра вместе с супругом задействована в многочисленных благотворительных и меценатских программах в США и Украине. В этом году oнa была награждена премией Qweens of the Hearts за активную работу в этом направлении.

Как лишиться титула

Не все победительницы конкурсов с достоинством носят корону и соблюдают предписанные контрактом требования. Одним из резонансных «падений» королевы красоты стала история 1984 года, которая случилась с Ванессой Вильямс. Сначала девушка прославилась как первая в мире афроамериканка, получившая престижный титул «Мисс США». Видимо, успех вскружил голову темнокожей красавице. Она неосмотрительно нарушила контракт, снявшись обнаженной в журнале Penthouse. Ванесса была вынуждена сложить свои полномочия всего лишь за два месяца до того, как истекал срок действия короны. Но история пошла девушке на пользу: она немедленно стала секс-символом, певицей и автором песен, продюсером, моделью и актрисой. Особенно Ванесса запомнилась зрителям в комедии «Дурнушка Бетти». Также Ванесса сыграла в сериале «Отчаянные домохозяйки» одну из главных героинь.

А вот «Мисс Россия-2001» Оксана Федорова удивила всех еще больше: она добровольно отказалась от титула «Мисс Вселенная», ради возможности продолжить юридическое образование.Также ходили слухи, что девушка была беременна. Но оказалось, что случилось недоразумение. Оксана всего лишь не до конца поняла, в чем будут заключаться ее «королевские» обязанности. После победы в конкурсе ей в единственном экземпляре прислали контракт, который был составлен на английском языке. А иностранные языки на тот момент были не самым сильным звеном Федоровой. После получения юридического диплома Оксана полгода работала следователем в прокуратуре. Но в итоге Федорова стала телеведущей, вышла замуж и родила сына.