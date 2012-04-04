Карина Жиронкина: "Ближайшая цель - Мисс мира"

В Национальной опере Украины выбрали новую «Мисс Украина». Титул первой красавицы страны достался 20-летней харьковчанке Карине Жиронкиной. Победительница рассказала Glavred об эмоциях, связанных с конкурсом, дальнейших планах и своих симпатиях.

Карина не новичок в модельном бизнесе – у нее в багаже серьезный опыт работы. Новоиспеченная «Мисс Украина» делает карьеру модели с 13 лет, долгое время работала в Азии, в частности в Китае. Но девушка не планировала ограничиваться карьерой модели, ее манили лавры титулованных красавиц. Кстати, идея участия в состязаниях «самых обаятельных и привлекательных» исходила не от родителей или наставников, как это часто бывает. Карина сама определилась со своими желаниями: «Я видела конкурсы много раз по телевизору и всегда хотела поучаствовать», - делится она. Кстати, недавно завоеванная корона – не первая в ее жизни. В 16 лет Жиронкина победила в конкурсе Miss Fashion TV.

Каждый, кто хоть раз принимал участие в конкурсе красоты, подтвердит, что это серьезная школа жизни. Подобный опыт сравнивают с «женской армией». Карина не стала исключением и испытала на конкурсе весь спектр эмоций: «Самым сложным было справиться с волнением во время подготовки и участия, - говорит девушка, - а самым приятным стал момент, когда объявили, что я победила».

У участниц конкурсов красоты, как и у спортсменов, не принято давать оценки друг другу. Но все же у каждого могут быть свои пассии среди признанных красавиц, на чей профессионализм можно равняться. Не стала исключением и недавно избранная «Мисс Украина». Ей импонирует победительница 2009 года: «Мне очень нравилась Женя Тульчевская», - делится Карина.

Сейчас девушка учится на заочном отделении Харьковской Академии дизайна и искусств, и в будущем хочет стать дизайнером интерьеров. Но сейчас у нее в приоритете совсем другие заботы: «Моя ближайшая задача – участие в конкурсе «Мисс мира», а после посмотрим».