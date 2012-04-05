Семейные подряды на красных дорожках и вечеринках столицы и за их пределами – никого не удивляют. Существуют даже целые светские династии. Они руководствуются принципом - родной человек никогда не подведет. Особенно популярны тандемы братьев и сестер, пишет JetSetter. Владелица бутика S4astie Юлия Магдыч и выпускница КИМО Лилия Магдыч нечасто появляются вместе на вечеринках. По словам Юлии, ее младшая сестра выходы в свет не жалует, и на красные дорожки ее нужно буквально выманивать. Зато Лиля профессионально занимается оперным пением и готовит к выходу сборник стихов. Все остальное сестры делают вместе – летают на Маврикий и вместе тестируют новые коллекции платьев в бутике S4astie. Детство Юля и Лиля провели во Львове, где ходили в музыкальную школу, занимались французским, а по четвергам посещали костел, где слушали органную музыку. Заслуженная it-girl Киева Юлия во всем является примером и учителем светских тонкостей для младшей сестры. «Сестра - тот человек, который никогда не обманет. Сестра - тот человек, который «один из вас, но точно прав». Сестра - тот человек, который любит ни за что и вопреки всему! Самая сильная поддержка и защита которую могла подарить мне жизнь!» - Так отзывается о старшей сестре Лилия.

Еще одна светская пара сестер - телеведущая Маша Ефросинина и невестка экс-президента Украины Лиза Ющенко вновь воссоединились на вечеринках и красных дорожках Киева после беременности Лизы и рождения дочки Варвары. По словам телеведущей, они с Лизой лучшие подруги, во многом похожи и даже в детстве занимались одними и теми же занятиями – бальными танцами и английским. «У нас такая штука интересная есть с Лизой. Мы можем, находясь в совершенно разных странах, совершать одни и те же покупки. У нас в гардеробе насчитывается по несколько одинаковых пар туфель», - однажды поделилась Маша.

Последним светским выходом Виталия и Владимира Кличко стал ежегодный благотворительный аукцион их Фонда в новом Fairmont Grand Hotel. Братья-боксеры периодически привозят в Киев зарубежных звезд вроде Гленна Хьюза или Бориса Беккера, но и сами украшают любую красную дорожку. Пройтись по которой с ними не прочь вся спортивно-гламурная верхушка страны – взять хотя бы недавнюю премьеру документального фильма «Кличко» и афтепати, на которой Владимира вытянули на сцену Потап и Настя. По словам Виталия, младший брат всегда спрашивает мнение старшего относительно очередной пассии: «Его также интересует мое мнение. Говорит: «Ну как ты думаешь?». Я выражаю свою точку зрения», - заявил старший Кличко.

«Братья Карамазовы» - так в шутку называют двух бизнесменов-близнецов Вячеслава и Александра Константиновских друзья. Совладельцы холдинговой компании Kyiv Donbas Development Group и сети ресторанов Carte Blanche живут по соседству, оба предпочитают неброскую одежду, джинсы и кеды, и проводят вместе уикенды. Вкусы братьев-близнецов различаются только в одном – в оформлении домов. Вячеслав предпочитает концептуальный дизайн и коллекционирует украинских художников, Александру ближе минимализм. Чаще всего появляются в собственных ресторанах «Конкорд» и «Тачкафе», которые были созданы «для себя». На дружеских вечеринках не прочь стать за диджейский пульт.

Ася и Артур Мхитарян – еще одна парочка родственников-тусовщиков. После семи месяцев в Москве Ася заявила на страничке в Facebook, что возвращается в Киев – открывать очередной бутик, на этот раз Valentino. Рождение сына Никона на некоторое время прервало светскую жизнь представительницы клана Мхитарянов, но сейчас она готова нырнуть в нее с новыми силами. Предполагаем, что на открытии бутика к сестре присоединится один из самых завидных женихов Украины и президент корпорации «Познякижилстрой» Артур Мхитарян.

Илья и Кирилл Чичкан также периодически появляются вместе на светских мероприятиях. Пока его брат пишет обезьян и подолгу живет в Таиланде, дегустируя стремные местные деликатесы, Кирилл Чичкан занимается не менее креативным и прибыльным делом – рекламой. Скульптор по образованию, Кирилл однажды вошел в рекламный бизнес и остался в нем на последующие 15 лет. Сейчас он – креативный директор РА PROVID и обладатель массы золота и серебра с фестивалей рекламы.

Падчерицы политика Анатолия Кинаха Зоя Кузьменко и Наталья Ковалко – частые гостьи вечеринок и нередко появляются в компании друг друга, а не только супругов. Наталья – юрист и замужем за Александром Ковалко, а Зоя специалист в итальянском языке, ее муж – Максим Кузьменко. Зоя также увлекается фотографией, и хотя на звание профессионала не претендует, однажды даже устроила фотовыставку имени себя. Признается, что во время фотографирования уголков европейских городов заставляет скучать мужа. Но чувствовать себя личностью, а не только супругой бизнесмена, - дороже.

Футбольные функционеры Григорий и Игорь Суркис входят в список самых богатых украинцев (стоят на одной позиции в рейтинге) и являются отцами двух светских барышень – Марины и Светланы Суркис. Президент Футбольной федерации Украины Григорий Суркис и Президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис чаще всего жалуют светские мероприятия спортивной направленности уровня аукционов Кличко. Совсем недавно мы видели их вместе на премьере фильма «Кличко». Старшего из братьев также благодарят за то, что благодаря его активности в этом году Украину ожидает масштабное футбольное мероприятие – а именно Евро-2012.

Сестры Ольга и Виктория Джарты ведут активную светскую жизнь, хотя в последнее время все реже появляются на вечеринках вместе. Замужней Виктории ближе праздники семейного типа, вроде «Сказочной страны» Катерины Шаховской, куда она приводит своего сына. «Завидная невеста» и заместитель начальника киевской таможни Ольга любит Buddha-Bar и Украинскую неделю моды, а также входит в список самых стильных украинок по версии журнала Harper's Bazaar Ukraine.