VIP-тачки: Гришко ездит на Packard Берии, а Милевский и Гусин выбирают Ferrari

VIP.glavred предположил, кто из VIP-персон и на какой из своих машин будет ездить в теплое время года.

Форвард киевского «Динамо» Артем Милевский засветился в центре столицы на новом дорогом авто. Машина футболиста привлекает к себе внимание простых прохожих. Согласитесь, не заметить красный кабриолет Ferrari да еще со знаменитым футболистом за рулем, просто невозможно. Об этом потом говорил весь Интернет. «Почему всех так интересуют мои машины? Мне что ее кто-то подарил? Я сам зарабатываю деньги, поэтому делаю, что хочу. Захотел купить автомобиль – купил. Тем более, впереди лето, тепло, вот и решил купить Ferrari, - возмущался Милевский. Еще зимой Тема хвастался друзьям внедорожником Mercedes G55, более известный в народе как «кубик», стоимостью 160 тысяч евро. В каждом подголовнике автомобиля вмонтирована плазменная панель, а сиденья сделаны с учетом индивидуальных анатомических особенностей пассажиров. До Mercedes Милевский ездил на Maserati. Правда, с этой машиной ему как-то не очень везло – сплошные ДТП. А в октябре прошлого года его автомобиль и вовсе сгорел, да так, что уже не подлежал ремонту, а все, что осталось от Maserati, Милевский решил продать на запчасти. Кстати, Maserati нападающего «Шахтера» Евгения Селезнева тоже успело побывать в ДТП, «цепном». Не рассчитав скорость, водитель Maserati врезался впереди стоящее авто, тот по инерции уперся в еще одно, а сзади в Maserati «припарковался» еще один водитель.







Но вернемся к Милевскому, который, наверное, считает себя украинским Криштиано Роналдо. По крайней мере, что касается четырех колес. Игрок мадридского «Реала» прошлым летом, после того, как разбил вдребезги в 2009 году свой Ferrari, купил себе еще более усовершенствованную версию 599 GTO. По данным издания Globo, за новый черный 599 GTO Роналдо выложил 350 тысяч евро. Но его доходы от игры в «Реале» в 29 миллионов фунтов стерлингов в год позволяют ему купить и Porsche, и Bentley, и Ferrari.

А вот известный английский футболист Дэвид Бекхэм, который защищает «Лос-Анджелес Гэлакси», решил избавиться от части своего автопарка. Он выставил на продажу свои два Bentley, Range Rover Sport, BMW 645 и Lamborghini Gallardo, за которые может получить как минимум 500 тысяч фунтов стерлингов, а то и больше.

Футболист Андрей Гусин и его жена Кристина ездят на двух Mercedes S-класса. «На Mercedes McLaren езжу редко. Купил его еще в 2008 году, по-моему. У меня была Ferrari– хорошая машина», - рассказал Гусин VIP.glavred'у. Кстати, за рулем Гусин ездит с15 лет. Первая его машина - папины «Жигули», потом была служебная Skoda Favorit. В списке авто Гусиных были и подаренные жене Volkswagen Beetle «жук», и Bentley.

Автопарком может похвастаться украинская певица Камалия. Если она летает, то на личном самолете, а если ездить то либо на MINI Coope или на Range Rover, это может быть Mercedes-Benz или же Lancia Zeta.





Певец Владимир Гришко хорошо известен как коллекционер раритетных авто. В гаражах Гришко, которые раскиданы по всему Киеву, есть Cadillac 1959-го года выпуска (в свое время такой был у Элвиса Пресли), «Imperial Le Baron» 60-го, ЗиМ Ворошилова, ЗИС-101, ГАЗ-67Б, горбатый «Запорожец», 21-е «Волги», три «Победы» и другие. Все они на ходу, а ГАЗ-67Б Willys MB 41 года выпуска в этом году будут представлены на параде 9 мая. На клаксоне одной из машин гвоздем нацарапано «Не пей за рулем. Берлин 45 год». Последнее пополнение в коллекции Гришко - «Москвич 107», который был в автопробеге християн-мирян дорогам Крыма. Ее даже освятил Патриарх Кирилл.

Для себя же Гришко готовит Packard 1937 года выпуска с кремлевского гаража, на который якобы ездил сам Лаврентий Берия. Машина уже третий год находится на реставрации. «Лимузин Packard я готовлю для себя. Когда-то купила за 3 тыс. долларов машину, но у нее была очень плохая энергетика. Она не хотела ехать, даже была опасность попасть в ДТП. Я ее подарил. Сейчас я езжу на Mercedes 300, его еще называю «кабаном», у жены - Porshe Cayenne», - рассказал Гришко VIP.glavred'у.

В гараже певицы Тины Кароль стоят исключительно Subaru. Шестой по счету автомобиль голосистая блондинка подарила в прошлом году мужу-продюсеру Евгению Огиру на день рождения. «Золотая рыбка» Яна Клочкова ездит только на внедорожниках. Первый Mitsubishi Pajero Wagon ей торжественно предоставили от официального дилера, а Audi Q7 с именными номерами «Яна» помогали купить друзья.

Кто не ущемляет себя при выборе «железного коня», так это украинские политики. Например, депутат от Партии регионов Артем Щербань в прошлом году в декларации о доходах указал, что у него есть два Mercedes Benz SL 600, один Mercedes Benz S 350 и Aston Martin D9 с объемом двигателя 6000 куб. см. Конкуренцию по количеству машин ему может составить мэр Харькова Геннадий Кернес. В свою декларацию за 2010 год он вписал Porsche 911 Carrera и Mercedes Benz S550. Раньше в СМИ была информация, что в гараже Кернеса есть также эксклюзивный Bentley Brooklands стоимостью более 500 тысяч евро (таких в мире всего 550 штук) и не менее эксклюзивный Wiesmann MF Coupe стоимостью от 170 тысяч евро. Писали, что Wiesmann Кернеса, который до 100 км/ч разгоняется менее чем за 5 секунд и под капотом имеет 6-цилиндровый мотор мощностью 325 л.с., видели в Монако летом прошлого года. В 2009 году, а потом и в августе 2011 года в Монако папарацци сняли и белый Rolls-Royce бютовца Николая Ковзеля. Когда-то черный Rolls-Royce с номерами АА 2277НМ мэра Киева Леонида Черновецкого тоже колесит заграницей, а ныне скромно ездит по Киеву.





Скромным считает себя и коммунист Юрий Гайдаєв, который ездит на элитном Porsche Cayenne. «Maybach - это роскошь. А Porsche Cayenne? Хороший вопрос! Нет. Это не роскошь. Это хорошая машина, долговечная», - считает коммунист.

Значит, балерина Анастасия Волочкова – «роскошная» женщина, раз ездит на Maybach? «Спешу поделиться с вами моей радостью! Теперь эта машина моя! Она такая единственная, и сделана специально под меня. У нее очень интересное сочетание цветов, которые называются: «Голубые Багамы», светлый беж «Каменистые горы» и металлик. Хотя это не машина, а самый настоящий самолет, только без крыльев!», - писала Волочкова в соцсети. Ее пожизненная соперница светская львица Ксения Собчак имеет AG Escalibur. Авто с 30-дюймовыми хромированными колеса спереди и 40-ка дюймовыми сзади, салон усыпан кристаллами «Swarovski», рукоятка переключения рычага — 25-сантиметровый кристалл. И стоит машина Ксюши больше миллиона евро... Maybach в базовой комплектации Волочковой - 472 000 евро.





Заместитель госслужбы спецсвязи и защиты информации Сергей Краснокутский как-то приехал в Верховную Раду на своем автомобиле. Далеко не бедный политик Василий Горбаль, проходивший мимо, от увиденного даже присвистнул, мол «ничего себе, пролетарская машина». Его удивил Mercedes в тюнинге Brabus, эксклюзивный статус которого выдавали «акульи жабры» на передних крыльях. Потом в эфире телеканала ТВі Краснокутский рассказал, откуда у него 500 тысяч долларов на такую машину: «Я с 12 лет работаю в бизнесе - рынки, горно-обогатительный комбинат строился. Я был учредителем нескольких фирм. Одну я продал - задекларировал деньги, две закрыты. Все в рамках действующего законодательства. Фирмы занимались черным металлом».





Народный депутат от БЮТ Евгений Суслов в декларации за 2010 год указал, что имеет три автомобиля, и все они одной марки Лексус. Сам депутат ездит сразу на двух авто: Лексус LS 600 HL (объемом двигателя 5000) и Лексус LX 470 (4700). Семья имеет в собственности Лексус RX 400 H (3300). Кроме того, депутат имеет водный транспорт - Kawasaki Sport 750.Недавно на новый Lexus 600 HL пересел артист Андрей Данилко.

И о любимом украинцами Bentley, на которых по Киеву ездят не только олигархи, но и их молоденькие любовницы. Заграницей, видимо, тоже модно дарить Bentley. Вот недавно суперзвезда Дженнифер Лопес вручила возлюбленному Касперу Смарту ключи от суперкара последней модели. Но он может водить авто при одном условии: пока они с Дженнифер вместе. Нет любви – нет Bentley. Интересно, во сколько обошелся автомобиль Дженнифер Лопес, потому что за свой кабриолет Bentley Continental мощностью в 621 лошадиную силу американский актер Арнольд Шварцнеггер выложить более 500 тысяч долларов.

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