ВИП-ы собрались на "Французскую весну"

Традиционный IXапрельский фестивальфранцузского искусства открылся вчера вечером. На прием французского посольства в отеле «Хаятт» собрались представители дипломатического корпуса, французских компаний, украинские светские персоны, среди которых Гайтана, Игорь Гайдай, Валид Арфуш с семьей, Наталья Заболотная, Лиллу. Приглашенных лично встречал посол Франции Ален Реми и исполнительный директор Французского культурного института Франки Бландо. Прием был по-французски изысканным: легендарное шампанское «Moët&Chandon», лучшие французские вина и коньяк «Hennessy», французские деликатесы и десерты.

Когда на улице стемнело, гости вышли на площадь, где начиналось фантастическое представление «Безумные звонари». Оркестр необычных музыкантов играл в воздухе и парил в небе, удивляя всех своим искусством перезвона. Музыка привлекла внимание тысяч киевлян и гостей города, а ее отголоски (без всяких усилителей), разносились по округе. Такое зрелище не оставило безразличным никого.

Музыканты и акробаты медленно вздымались в воздух на 17-метровой карусели. А 26 колоколов образовывали необычное вращающееся музыкальное сооружение на фоне колокольни Софийского собора. Каждое движение усиливалось световым эффектом от прожекторов, встроенных в конструкцию и звонари появлялись в сверкающем свете фонарей. Постепенно, ритм каждого выступления ускорялся, а звоны колотили чаще. Будто большой цветок, конструкция распускалась и музыканты постепенно поднималисьв небо.

За 10 лет своего существования, представление было поставлено около 100 раз. Спектакль отмечен призами фестиваля Holzminden(Германия) и фестиваля в Вальядолиде (Испания). Труппа, в состав которой входят актеры, звонари, гимнасты, танцоры, барабанщики, скрипачи, певцы, основана 20 лет тому назад и играет свои представления под открытым небом, используя музыку, танцы, акробатику, цирковое искусство, огневое шоу.