«Гордость страны»: Кучма, Богатырева и Тарута на церемонии награждения

В четверг Оперный театр Украины на один вечер стал местом сбора VIP-гостей. К входу вела красная ковровая дорожка, на проезжей части парковались дорогие авто, на сцене вручали ежегодную премию «Гордость страны» - за силу и мужество, ум и смелость. Известные и практически недоступные украинцы - политики и государственные деятели - вручили 10 наград победителям, которых выбрали сотен простых людей. Например, семья, которая ВИЧ-инфицированных детей, стала самой лучшей, а женщину, которая в 17 лет потеряла ноги, но сумела стать чемпионкой Европы по стрельбе из лука и родила двоих детей, получила статуэтку за личные достижения. Среди гостей вечера были экс-президент Леонид Кучма, меценат Виктор Пинчук, олигарх Сергей Тарута, советник президента Анна Герман, министр здравоохранения Раиса Богатырева, политики Ирина Геращенко и Инна Богословская. Политики Арсений Яценюк и Виталий Кличко, Вера Ульянченко и Николай Баграев, кажется, не пропускают эту церемонию, а их было всего девять, включая вчерашнюю. Ведущими вечера стали Оксана Марченко и несменный Александ Богуцкий, пел для зрителей Святослав Вакарчук.



































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