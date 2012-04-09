В кабинете Захарченко есть гантели и наследство от Билоконя

Министр внутренних дел Виталий Захарченко позволил журналистам «осмотреть» свой личный кабинет. Войдя в кабинет, в глаза сразу же бросился… футбольный мяч. Его Захарченко привез из Польши. На мяче красуются подписи министров внутренних дел Украины и Польши. На рабочем столе министра - порядок: около десятка телефонов, по которым он может связаться практически с любым руководителем страны. Распорядок рабочей недели, подготовленный аппаратом министерства, занимает значительную часть стола. В углу кабинета расположились гантели (с виду килограмм 10). Их симбиоз с вышеупомянутым футбольным мячом окончательно убедил в любви к спорту нынешнего министра внутренних дел. Однако гораздо большее внимание обратили на себя книжные полки. В секретере было замечено практически полное собрание сочинений известного американского политолога Збигнева Бжезинского. Также не осталась незамеченной книга «Донецк в лицах» - издание о сотрудниках милиции – земляках министра Захарченко. Не обошлось и без статусных предметов: прямо возле рабочего стола расположился официальный штандарт МВД. Кроме того, на столе стоит пресс-папье. По словам помощников министра, этот предмет интерьера достался Захарченко в наследство от предыдущих министров. Само пресс-папье якобы было приобретено еще во времена Николая Билоконя, который возглавлял министерство в 2003-2005 годах. Получается, что у этого аксессуара уже пятый хозяин…

























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