Ставнийчук и Кулиняк открыли «Золотой лотос»

В Киеве, на Майдане Независимости, презентована скульпутра «Золотой лотос» авторства корейского художника Чой Джонг Хва. «Лотос» посвященПервой Киевской международной биеннале современного искусства, которая пройдет в столице в мае. До Киева скульптура украшала мировые столицы, в частности, Пекин во время проведения там Олимпиады 2008.

Скульптуру представляли министр культуры Украины Михаил Кулиняк, советник президента Марина Ставнийчук, куратор проекта и директор «Мыстецького арсенала» Наталья Заболотная и сам художник.



















