Бойфренд дочери Тимошенко живет в Америке, а прописан в Одессе

Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения влюблена в одессита Артура Чечеткина. Источники ТСН.Особливе уверяют, что со своим новым бойфрендом она встречается уже полгода. Но свой роман пара держит в глубокой тайне. Журналисты провели собственное расследование и узнали всю правду о новом любимом Жени Тимошенко.

Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения - для родных Жужа - снова носит девичью фамилию. От ее бывшего мужа Шона Карра и следа нет - британский рокер и байкер вернулся на родину. Зато рядом с Женей новый мужчина. Новый парень Евгений - Артур Чечеткин, ему 29. Женщины говорят, что он среднего роста и достаточно симпатичный, чтобы их очаровывать. Его фотографий в интернете нет. Еще в сентябре он почему-то удалил свои странички из соцсетей.

Американские друзья, которые предоставили фото Артура, говорят, фотографироваться Чечеткин не любит. Другой знакомый Артура рассказал, что с Женей парень познакомился в 2010-м. Тогда дочь бывшего премьера на все лето арендовала пляжный комплекс на берегу Черного моря - чтобы открыть там ресторан. В день открытия устроила пафосную вечеринку. Кроме Шона Карра с его рок-группой - для одесских мажоров пела «ВИА Гра» и танцевали лучшие стриптизеры.

Одесса - родина кавалера Евгении. Именно на типичном одесском дворе прошло его детство. Соседка Анна говорит, что у Артура еврейские корни. В квартире, где он вырос, сейчас живет только его бабушка Люся. Однако и та теперь в Америке - гостит у детей. В родном городе Артур появляется крайне редко. Его знакомые местные бизнесмены говорят, что этот парень любит заметать за собой следы. Вокруг него множество тайн. Одна из них - место регистрации. Почему-то Чечеткин прописан не в родовом гнезде на Канатной, а в доме на улице Жуковского. И вместе с ним - в двухкомнатной квартире зарегистрированы еще 13 человек! Соседи Артура ни разу не видели. Но говорят, кем-то из этого помещения интересуются правоохранители.

Хозяйка квартиры, где прописан Артур, паспортистка из ЖЭКа Людмила Гайдаенко. Женщина уверяет, что тринадцать жильцов в ней уже нет. Всех выписала, кроме Чечеткина. Потому что найти его не может. А пошла парню навстречу два года назад, зарегистрировать Артура просил бывший руководитель ЖЭКа.

Директор школы, где учился Артур, его не помнит. Но демонстрирует запись в журнале, и подтверждает, что парень учился здесь до девятого класса, после - уехал за границу. Учительница биологии - единственная, кто его вспомнила. Говорит, Артур часто пропускал уроки, потому что болел. Поведение имел неудовлетворительное. Учился плохо. На четверку знал только ее предмет, а еще - музыку и физкультуру.

С конца 90-х Чечеткин живет в нью-йоркском Бруклине. Его одесские друзья рассказывать подробности о жизни Артура не хотят. Особенно - на камеру. И только шутят, что после романа с самой Тимошенко, «братан» - как они называют Чечеткина - стал очень популярным.

Последний раз на людях Шона Карра видели рядом с Тимошенко в августе - на суде ее матери. А уже в ноябре Евгения решила разорвать шестилетний брак с британцем. Источники говорят, что к радикальному решению ее побудил тот же одессит Артур.

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