Украинские модели с мировой славой

Казалось, что популярность славянского типажа среди кутюрье – это всего лишь веяние. Но годы идут, а наши соотечественницы только укрепляют свои позиции в модной нише. Украинские модели уверенно шествуют по мировым подиумам, украшают обложки глянца, становятся лицами самих изысканных брендов и соперничают по суммам гонораров с признанными топ-моделями. У каждой из этих девушек есть своя история успеха.

Снежана Онопка – одна из наиболее востребованных персон современной индустрии моды. Она входит в десятку самых успешных моделей мира, и по праву заслужила звание «супермодель». Снежана выросла в Северодонецке и стремилась связать свою карьеру с подиумом с 14 лет. После окончания школы будущая звезда подиума переехала в Киев, где познакомилась со своим будущим менеджером Олегом Воропаевым. Он положил начало ее сотрудничеству с агентством DNA и уговорил девушку ехать на работу в Нью-Йорк. Именно там Онопка стала музой известного фотографа Стивена Мейзала. Это произошло во время съемок для Dolche&Gabbana.

Но первым серьезным заработком Снежаны стал гонорар за сотрудничество с японским косметическим брендом Shiseido. Сегодня Онопка успела дважды побывать на обложках итальянского Vogue, а также - Numero, принимала участие во всех ведущих показах Милана, Нью-Йорка и Парижа, стала лицом рекламных кампаний Calvin Klein, Dolce, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido, Dior. За один выход модель получала $60-70 тыс. Для сравнения – выход афроамериканской топ-модели Тайры Бенкс стоит в два раза меньше.

В ноябре 2011 года Снежана Онопка вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура. Продолжится ли модельная карьера Снежаны после смены семейного статуса, пока неизвестно.

Наталья Гоций – еще одна украинская модель с мировым именем. Карьера этой девушки началась по классике жанра: она пришла на кастинг за компанию с подружкой, совершенно не надеясь, что годится в модели. Наталью заметили и пригласили участвовать в отборочном туре конкурса Elit Model Look. Она не одержала победу, но хорошее начало карьеры было положено. Следующим шагом на пути к признанию модных критиков стала победа в престижном конкурсе Ford Models Supermodel of the World. Впервые в истории модельного конкурса с самым большим призовым фондом первое место заняла украинка. Наталье удалось повторить успех Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун, Ким Бессинджер, Стефани Сеймур и Джейн Фонды, которые когда-то победили там же.

Гоцийра ботала с Alberta Ferretti, Bottega Veneta, D&G, Fendi, Loewe, MaxMara, Vivienne Westwood, Calvin Klein, Carolina Herrera, Givenchy, Kristina Ti, Valentino, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent. Ее гонорары составляли $50 тыс. за один выход - столько же получает бразильянка Жизель Бундхен, которая второй год возглавляет рейтинг самых богатых моделей мира.

В 2007 году Наталья Гоций стала героиней скандальной истории, превратившись из стройной красавицы в анорексичку – модель весила 47 кг при росте 180 см. Девушка утверждала, что виной всему вечная занятость: ей просто некогда нормально поесть. Решением проблемы стало желание Натальи стать матерью – чтобы забеременеть, пришлось набрать вес. После этого последовал долгий перерыв в карьере, так как Наталья была замужем за киевским бизнесменом, не одобрявшим ее стремление ходить по подиуму. Но после развода в 2010 году модель вернулась к работе. Сейчас Наталья Гоций практически не бывает в Киеве – она участвует в съемках и показах в США и Европе.

Диана Ковальчук — украинская топ-модель родом из Винницы. Начала модельную карьеру в 14 лет в киевском модельном агентстве Линия-12, сотрудничающим с Red Stars - российским филиалом агентства Elite. Вскоре Диана заняла первое место международного финала конкурса Elite Model Look в Ницце, получив двухлетний контракт с агентством Elite Models. Стоимость контракта $150 тыс. – по тем временам для начинающей модели сумма огромная.

Все экзамены в киевской школе Диана сдала экстерном, поскольку пришлось прервать занятия и по личному приглашению известного итальянского модельера Джанфранко Ферре переехать в Париж. В скором времени ее фотографии украсили обложки журналов ELLE, Marie Claire, Glamour, L’Officiel, Mademoiselle, Cosmopolitan и Cleo. Ковальчук получала предложения от всемирно известных фотографов - Хельмута Ньютона, Патрика Демаршелье, Фридманна Гаусса и Тони Менегуццо и многих других.

После французского триумфа Диана Ковальчук по условиям контракта должна была участвовать в показах коллекций дизайнеров мирового масштаба. Ей предстояло сотрудничество с Марком Бауэром, Энрико Ковери, Фернандо Санчесом и многими другими. Вскоре она перебралась в Нью-Йорк, где работу ей предоставило агентство Elite New York. В 2002 году у Ковальчук был роман с одним из самых завидных женихов мира - Владимиром Кличко. Однако отношения продлились недолго. Пара рассталась хорошими друзьями.

Юлия Иванюк родом из Ивано-Франковска. Карьера будущей звезды подиума началась в 14 лет и развивалась стремительно. Стартом стала победа в конкурсе красоты «Мисс Прикарпатье». После победы модель отправилась в столицу представлять свой город на конкурсе Elite model look. Здесь девушка также одержала победу и вскоре ее ждала работа в Нью-Йорке с агентством Trump Model Management. Почти сразу же Юлию ожидал эксклюзивный контракт с Céline – о таком многие модели могут только мечтать. Украинка по совету своего агента взяла псевдоним Джу-Джу и в 2008 году в возрасте 17 лет оказалась на Лондонской неделе моды, где приняла участие в 21 показе. Девушка тут же стала популярной у десятков британских марок.

В 2009 году Юлия Иванюк ходила по подиуму на неделях моды в Нью-Йорке и Милане, затем участвовала в шоу Chanel Pre-Fall 2009. В 2011 году Джу-Джу триумфально открыла показ Alexander McQueen и Celine SS 2011, а также появилась в шоу Miu Miu. На ее счету также показы у таких гуру моды как VivienneWestwood, Erdem, Chanel, Céline, AlexanderMcQueen, ChristianDior, ElieSaab, Valentino, PaulSmith, MatthewWilliamsonи многих других. Юлия снялась в рекламных кампания SeebyChloe, TbyAlexanderWang, Zara, Revlon. А также стала участницей фотосессий в французском Elle, L'Officiel, Colleczioniи другом модном глянце. Во время киевского показа Стефана Роллана Юлия открывала шоу.

Харьковчанку Марию Тельную называют «эльфом из Украины». Взлет ее популярности породил моду на манекенщиц с необычными непропорциональными лицами, которые приковывают взгляд. В свое время девушке не пришлось обивать пороги модельных агентств и прозябать на кастингах, чтобы добиться славы. Марии было 17 лет и она училась в школе, подумывала стать экономистом. Но однажды прямо посреди улицы ее остановила директор модельного агентства Nika-models, которая разглядела в Маше потенциал. Вскоре Машу пригласили в Париж и стали писать ее фамилию на французский манер - теперь она Tyelna.

Мария демонстрировала на подиуме Miu Miu и Nina Ricci, снималась для английского Dazed&Confused, американского W и китайского Vogue. Стандартные типажи, так долго мелькавшие на страницах глянца, в какой-то момент всем надоели. Именно потому Мария сегодня входит в тридцатку самых востребованных моделей мира. Тем не менее, ее необычная внешность некоторых отталкивает. Возможно, потому говорят, что Тельная – самая низкооплачиваемая из всемирно известных моделей славянского происхождения.

Еще одна харьковчанка Анна Руденко начала свою карьеру почти так же, как и Мария Тельная. Разница лишь в том, что к тому моменту Анна уже успела закончить школу. Она шла в университет, но по пути ее остановили сотрудники модельного агентства и убедили прийти на кастинг. Сейчас девушка в основном работает во Франции, а ее продвижением занимается агентство Women Paris. Анна прославилась благодаря летней рекламной кампании Blugirl Beachwear Анна Молинари. Дизайнер Blumarine и Blugirl, призналась, что они выбрали девушку, потому что та отвечала всем запросам марки. Им понравилось, как кукольная внешность Анны Руденко гармонирует с цветочными принтами, атмосферой каникул и празднично-вальяжным настроением, которые были основой концепции рекламной кампании.

Сейчас девушку называют восходящей славянской звездой и пророчат ей большое будущее фотомодели. А вот в подиумной среде считается, что у Анны слишком маленький рост – всего 173 см. Она периодически участвует в показах различных Кутюрье, но ее не спешат задействовать в масштабных шоу. И, тем не менее, такой же рост не стал помехой для карьеры Кейт Мосс или Синди Кроуффорд.

Взлет карьеры Алены Османовой начался в 2007 году, когда Prada заключили с ней эксклюзивный контракт для показа весеннее-летней коллекции в Милане. Она попала в число моделей, которые работают на 70 показах за сезон. С тех пор Алена не сходит с подиумов и обложек глянца. Например, во время недели моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2008-09 она приняла участие сразу в 28 дефиле. На ее счету выход в качестве эксклюзивной модели для MarcJacobs, VeraWongи других кутюрье. Наша соотечественница успела принять участие в рекламных кампаниях DKNY, Lacoste, Ballantyne. А также Алена вошла в ТОП-50 лучших моделей мира и появилась в шоу Опры Уинфри, чтобы рассказать об истории своего успеха. Сейчас Османова зарабатывает около $40 тыс. и не испытывает недостатка внимания со стороны именитых дизайнеров. За последние пару лет Алена набрала несколько килограммов и перешла в разряд моделей pull-size. Тем не менее, и в этой ипостаси ей пророчат успех.

Одесситка Виктория Сасонкина однажды пришла на кастинг, чтобы поддержать подружку и попала в водоворот событий, изменивших ее жизнь. В 17 лет Cасонкиной посчастливилось подписать контракт с модельным агентством Major Management в Париже. Дебютным показом Виктории стало шоу Issey Miyake в октябре 2006.

Затем девушку пригласили рабоать в Милан, где и состоялась ее встреча с фотографом Стевеном Мейзелом, который в 2008 году снял ее для обложки итальянского Vogue. Кстати, Сасонкина, как и Онопка, - одна из любимиц легендарного фотографа. Виктория успела поработать с Prada, SoniaRykiel, Missoni, BottegaVenetta, YSL и другими. Но теперь она «переросла» подиумы и сосредоточилась на рекламных кампаниях. Среди ее последних работ – Juicy Couture и Vince Camuto.