Валид Арфуш впервые показал свои детские фото

Заместитель гендиректора НТКУ Валид Арфуш сегодня отмечает свой 41-ый день рождения. Первыми Валида поздравили жена Лида и дочь Эмили, они принесли рано утром папе большой торт. Брат Омар пожелал - «Больше времени уделять себе и своим близким». Арфуш стал первым «иностранцем» - украинским чиновником, вместе с братом Омаром иностранцем в Украине открыл радиостанцию. Но, как говорит сам именинник, самым ценным достижением для него являются его четверо детей. О своем же детстве Арфуш рассказал, комментируя фотографии. Например, он рассказал, как «в 12 лет был бойскаутом и очень любил вылазки на природу и ночевки в палатке», а «на заводе газированных напитков подрабатывал, начиная с 15 лет на каникулах. Зарплата выдавалась раз в неделю и равнялась 12$»,





















