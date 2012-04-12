Возлюбленного Жени Тимошенко спрятали в США от бандитов

Знакомый по школе 29-летнего Артура Чечеткина – нового возлюбленного Евгении Тимошенко – Александр К. рассказал, что Чечеткин в 1995 году уехал в США и построил там успешный бизнес в сфере недвижимости: «Говорили, что мать его туда забрала. Отец его, Леонид Чечеткин, остался здесь, помогал Артуру материально, на эти деньги там Артур и поднялся, когда повзрослел».

По утверждению Александра К., Артур — из небедной семьи. «Насколько я знаю, его отец в советское время был борцом высокого класса, мастером спорта по греко-римской борьбе. Потом стал вице-президентом Одесской федерации борьбы, был близок к предпринимателям братьям Галицким. Они ему и помогли поднять строительный бизнес. Знаю, что он рестораны в Одессе строил. Но пару лет назад у его друзей Галицких начались проблемы в бизнесе, соответственно, пострадало и дело отца Артура, — уверяет нас знакомый Чечеткина. — Я уверен, что внезапный отъезд Артура в США был связан с бандитскими разборками в середине 90-х. Вроде его отцу угрожали из-за бизнеса».







